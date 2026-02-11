Barwy szczęścia, odcinek 3317: Łukasz pokaże Celinie miejsce, w którym więziła go Agnieszka! To dlatego tam wróci - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3317 - poniedziałek, 16.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3317 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz w końcu fizycznie wróci do zdrowia i będzie mógł opuścić szpital. Jednak jego psychika pozostawi wiele do życzenia, gdyż traumy po porwaniu i więzieniu Sadowski tak łatwo się nie wyzbędzie. Jednak detektyw od razu postanowi się z nią zmierzyć, aby móc pójść dalej. I stąd zdecyduje się wrócić do miejsca, w którym więziła go chora psychicznie Agnieszka, licząc na to, że jedyny sposób.

Tym bardziej, że w 3317 odcinku "Barw szczęścia" Sadowski wciąż będzie mógł liczyć na wsparcie Kasi i Celiny. Jednak to ta druga będzie z nim w najgorszym momencie, gdy wróci przed to samo okno, przez które wcześniej zdoła uciec z więzienia i odzyskać wolność.

Łukasz po wyjściu ze szpitala wróci do więzienia Agnieszki w 3317 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3317 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz pokaże Celinie, jak wyglądało więzienie Agnieszki i miejsce, w którym go przetrzymywała. A także dom, do którego wcześniej nie mogła dotrzeć ani ona, ani policja, bo wariatka Agnieszka wybrała je nieprzypadkowo. Zwłaszcza, iż doskonale wiedziała, że tak właśnie będzie!

- Tam mnie trzymała - pokaże jej Łukasz.

Oczywiście, w 3317 odcinku "Barw szczęścia" Brońska nie przestanie wspierać Sadowskiego. Tym bardziej, iż będzie widzieć, ile to wszystko wciąż będzie go kosztować. Celina za wszelką cenę spróbuje pocieszyć Łukasza, ale niestety nie tak łatwo będzie mu zapomnieć o tym, co tam przeżył...

- Przeszedłeś przez piekło, ale wygrałeś - zapewni go Celina.

Sadowski nie upora się ze swoją traumą w 3317 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że nawet powrót w to koszmarne miejsce w 3317 odcinku "Barw szczęścia" nie pomoże Łukaszowi uporać się z traumą! Wszystko przez to, że po ostatnich koszmarach, Sadowski zacznie mieć problemy z bezsennością, a także nagłe i niekontrolowane ataki paniki.

Tym bardziej, że Łukasz nie posłucha rad Bruna (Lesław Żurek) i nie pójdzie na terapię, przez co wystąpią u niego kolejne objawy. Ale wtedy do gry znów wkroczy Celina, która doradzi mu dokładnie to samo. Zwłaszcza, że inaczej nie zgodzi się na jego powrót do pracy. Czy zatem pod wpływem Brońskiej finalnie się ugnie? Przekonamy się już niebawem!

22