M jak miłość, odcinek 1910: Barbara ocali kolejny związek?! Tym razem przyjaciel Mateusza będzie prosił Mostowiakową o radę

„M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Historia Janka Winiara od początku naznaczona będzie dramatem. Chłopak przez długi czas żył w przekonaniu, że jego starszy brat Michał (Tomasz Rożniatowski) nie żyje. Ta informacja okaże się jednak nieprawdziwa, a Janek dzięki pomocy bliskich zdołał odnaleźć krewnego i odbudować z nim relację. To jednak nie koniec zawirowań w życiu braci.

Barbara Mostowiak pomoże przyjacielowi Mateusza

Michał szybko stał się dla Janka kimś bardzo ważnym, dlatego los jego życia prywatnego zacznie go szczególnie obchodzić. Zwłaszcza że wciąż obecna w życiu żołnierza będzie Ewelina – była narzeczona, z którą niegdyś planował przyszłość. Już wiadomo, że Ewelina nigdy nie zapomniała o Michale i uczuciu, które do niego miała.

W 1910 odcinku „M jak miłość” Janek ustali, że mężczyzna, za którego Ewelina zamierza wyjść za mąż, nie jest osobą godną zaufania. Zdobyta informacja postawi go w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony będzie czuł, że powinien ostrzec brata i jego dawną ukochaną, z drugiej, zacznie się wahać, czy ma prawo mieszać się w ich życie.

Janek zwierzy się Mateuszowi, licząc na wsparcie przyjaciela. Mostowiak szybko zrozumie, że sprawa jest delikatna i wymaga mądrej, doświadczonej rady. Właśnie dlatego zdecyduje się zadzwonić do Barbary.

Barbara uratuje uczucie Michała i Eweliny?

Mostowiakowa, która przez lata niejednokrotnie ratowała relacje swoich bliskich, wysłucha problemu i pomoże spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Jej słowa mogą przesądzić o tym, czy Janek zdecyduje się ujawnić prawdę, czy też zachowa ją dla siebie i co wraz z Mostowiakiem zrobią, by Michał mógł odnaleźć szczęście.

Choć tym razem Barbara nie będzie bezpośrednio zaangażowana w konflikt, jej rada może okazać się kluczowa. 1910 odcinek „M jak miłość” pokaże, że jedno mądre zdanie wypowiedziane w odpowiednim momencie potrafi ocalić niejeden związek.