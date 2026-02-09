M jak miłość, odcinek 1908: Ostatnia wola Franki pozostanie tajemnicą? Dopiero za pół Kinga wyśle Pawłowi ten filmik - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Żałoba po śmierci Franki w 1908 odcinku "M jak miłość" będzie nie do zniesienia nie tylko dla Pawła, ale przede wszystkim dla Kingi, która jako jedyna poznała ostatnią wolę nieżyjącej Zduńskiej. Tylko jej Franka na krótko przed śmiercią zwierzyła się ze swoich czarnych myśli, złych przeczuć, że nie przeżyje. Poprosiła też szwagierkę, żeby w razie czego, przekazała Pawłowi pożegnalne filmiki, które nagrywała dla niego w szpitalu.

Do Kingi dotrze, że musi wypełnić ostatnią wolę Franki miesiąc po pogrzebie w 1908 odcinku "M jak miłość". Nie przestanie myśleć nie tylko o tablecie, który dostała od Franki w szpitalu, a który na razie schowała przed Pawłem, ale także o wiadomości, którą wysłała jej Zduńska zanim zmarła. Nie da jej spokoju myśl nie o nagraniach, które musi przekazać Pawłowi. A zwłaszcza jedno z nich, które pogrążony w żałobie Paweł może obejrzeć dopiero pół roku po śmierci żony.

Co będzie w wiadomości zmarłej Franki do Kingi w 1908 odcinku "M jak miłość"?

"Jeśli to czytasz, to jednak stało się. Przekaż proszę Pawłowi filmiki, które nagrałam. Sama będziesz wiedziała, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, mam do ciebie pełne zaufanie. Tylko ten ostatni filmik, który tu załączam, prześlij proszę Pawłowi dopiero za pół roku. I Kinga? Dziękuję Ci za wszystko. Byłaś moją najlepszą przyjaciółką. Franka"

Kinga w 1908 odcinku "M jak miłość" odda Pawłowi filmiki zmarłej Franki, ale nie wszystkie

Ostatnia wola Franki w 1908 odcinku "M jak miłość" pozostanie tajemnicą, lecz Kinga nie będzie mogła dłużej zachować milczenia przed Pawłem. Szczególnie po tym, co usłyszy od Piotrka, który mocno przeżyje cierpienie brata, nie zdoła patrzeć na to, jak bliźniak rozpacza po stracie ukochanej.

- Musisz mu powiedzieć... - Nie wiem jak... Bardzo się tego boję. Ciągle o tym myślę. Nie mogę spać... A co jeśli to nie jest dobry moment? - Nie Kinga, zrozum, że to nigdy nie będzie dobry moment. A Paweł powinien wiedzieć. Jak chcesz to ja to zrobię... - Nie, jestem to winna France. Boże, nie mogę uwierzyć, że już jej nie ma. Tak bardzo za nią tęsknię...

Dzięki Kindze w 1908 odcinku "M jak miłość" Paweł obejrzy ostatni filmik Franki, w którym żona powie mu, jak bardzo chciała mieć z nim drugie dziecko. Nie zobaczy jednak nagrania, które Kinga zachowa dla siebie przez najbliższe pół roku...