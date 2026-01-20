M jak miłość, odcinek 1908: Koniec Pawła po śmierci Franki! Zduński zniknie miesiąc po stracie żony

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

1908 odcinek „M jak miłość” pokaże, jak wielką traumę po śmierci Franki przeżyje Paweł. Choć minie miesiąc od tragedii i odejścia góralki, która umrze po nagłym pęknięciu tętniaka aorty, ból wciąż nie opuści mężczyzny. Strata ukochanej matki Antosia i partnerki życia wstrząśnie jego codziennością. To doprowadzi do szokujących wydarzeń!

Paweł zniknie w 1908 odcinku "M jak miłość" Zduński odejdzie razem z Franką?

To już pewne, że 1907 odcinek "M jak miłość" będzie ostatnim z udziałem serialowej Franki. Natomiast nikt się nie spodziewa, że już w kolejnym, 1908 odcinku "M jak miłość", Paweł także zniknie! Nie chodzi o śmierć Zduńskiego, ale o nagły wyjazd, który wprawi w osłupienie bliskich.

Radykalna decyzja Pawła będzie miała bezpośredni związek z Kingą (Katarzyna Cichopek). To ona przekaże mu nagrania, które Franka przygotuje jeszcze przed śmiercią, a sytuacja nabierze dramatycznego tempa. Zduńska w swoich filmikach skieruje do Pawła słowa pełne miłości, wsparcia i pożegnania, które mają pomóc mu przetrwać najtrudniejsze chwile. Ale dla Pawła będzie to jednocześnie potężny cios – zobaczy w nagraniach wszystko, czego nie zdążył powiedzieć ani przeżyć z Franką.

To koniec Pawła w "M jak miłość"?

Paweł wybuchnie gniewem w 1908 odcinku "M jak miłość", poczuje rozpacz i poczucie ogromnej straty oraz dramatyczną niesprawiedliwość losu. To właśnie w tym momencie, przytłoczony uczuciami i pamięcią o żonie, mężczyzna zniknie. Nagle opuści dom i rodzinę, pozostawiając Kingę i Piotrka (Marcin Mroczek) w niepewności.

Zniknięcie Pawła będzie miało konsekwencje dla całej rodziny, zwłaszcza dla Antosia, który pozostanie pod opieką Kingi i Piotrka. Także Marysia (Małgorzata Pieńkowska) poczuje przerażenie na myśl, co stanie się z synem. Czy to wszystko oznacza, że Paweł zniknie z "M jak miłość"? Niestety wiele wskazuje na to, że Zduński musi ochłonąć z dala od Warszawy i Grabiny. Czy wróci? Raczej na pewno, ale może nie być tą samą osobą.