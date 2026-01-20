M jak miłość, odcinek 1908: Paweł dostanie prezent od zmarłej Franki! Zduńska przygotuje nagrania tuż przed śmiercią 

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-01-20 10:01

W 1908 odcinku „M jak miłość” Paweł (Rafał Mroczek) otrzyma wyjątkowy prezent od zmarłej Franki (Dominika Kachlik). Żona Zduńskiego jeszcze przed śmiercią przygotuje dla niego nagrania wideo, które mają stać się rodzajem ostatniego pożegnania i wsparcia. Dzięki nim Paweł będzie mógł wracać do wspomnień o ukochanej, choć emocje w 1908 odcinku "M jak miłość", po miesiącu od jej śmierci wciąż będą w nim buzować. Nagrania sprawią, że rozpacz i gniew, które go ogarną, będą miały głębszy wymiar.

Frankę (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek) w zbliżeniu. Franka, po lewej, w jasnoniebieskiej bluzie z kapturem, z rozwianymi włosami patrzy przed siebie. Paweł, po prawej, w dżinsowej koszuli, ze smutnym wyrazem twarzy spogląda w dół. Więcej o ich losach w M jak miłość na Super Seriale.

i

Autor: MTL Maxfilm Frankę (Dominika Kachlik) i Pawła (Rafał Mroczek) w zbliżeniu. Franka, po lewej, w jasnoniebieskiej bluzie z kapturem, z rozwianymi włosami patrzy przed siebie. Paweł, po prawej, w dżinsowej koszuli, ze smutnym wyrazem twarzy spogląda w dół. Więcej o ich losach w "M jak miłość" na Super Seriale.

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku „M jak miłość” minie miesiąc od tragicznej śmierci Franki, Paweł wciąż będzie zmagał się z ogromnym cierpieniem i poczuciem pustki. Strata żony, matki Antosia (Mark Myronenko), pozostawi w jego życiu ogromną dziurę, a codzienne obowiązki i samotność tylko nasilą ból.

Ostatni prezent od zmarłej Franki. Kinga przekaże Pawłowi nagranie od Zduńskiej

W czasie największej żałoby, Kinga (Katarzyna Cichopek) przekaże szwagrowi nagrania, które Franka przygotuje jeszcze przed śmiercią. Żona Pawła domyśli się, że jej czas się kończy, i postanowi zostawić mężowi ostatni, wyjątkowy prezent, który stanie się dla niego schronieniem w trudnych chwilach. Przypomnijmy, że w nadchodzących odcinkach "M jak miłość", jeszcze zanim wydarzy się największa tragedia, Franka doświadczy bólu i strachu. Przeczuje, że może dojść do najgorszego. Prawdopodobnie kiepskie przeczucia skłonią góralkę do tego, by przygotowała dla męża nagranie na wypadek swojej śmierci. 

I faktycznie, w 1907 odcinku "M jak miłość" dojdzie do nagłego pęknięcia tętniaka aorty, dramatycznej walki lekarzy i rozpaczy bliskich, którzy nie zdążą ochronić jej życia. Franka umrze w szpitalu, a jej złe przeczucia się potwierdzą.

Szokująca reakcja Pawła na ostatnie nagrania Franki

Franka przemówi do męża ostatni raz w 1908 odcinku "M jak miłość", właśnie na nagraniach pozostawionych po sobie na pamiątkę, dzieląc się uczuciami, radami i słowami pocieszenia, które Paweł będzie mógł wciąż oglądać, przypominając sobie, jak silna i kochająca była jego żona. To właśnie dzięki nim Zduński poczuje, że mimo tragedii, miłość Franki pozostanie z nim na zawsze.

Przekazanie nagrań w 1908 odcinku „M jak miłość” stanie się punktem kulminacyjnym emocji. Paweł wybuchnie gniewem i rozpaczą, pozwalając, by wszystkie tłumione uczucia wreszcie znalazły ujście. To gwałtowne reagowanie pokaże widzom, jak wielki wpływ miała Franka na jego życie i jak bardzo jej brak zostanie odczuty w najbliższych tygodniach i miesiącach. Cierpienie Zduńskiego będzie wręcz namacalne. Mało tego, Paweł zdecyduje się na radykalny i ostry ruch po obejrzeniu nagrań zmarłej żony w 1908 odcinku "M jak miłość". Zduński zniknie!

M jak miłość. Franka w szpitalu odtworzy wideo od Pawła