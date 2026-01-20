M jak miłość, odcinek 1908: Paweł dostanie prezent od zmarłej Franki! Zduńska przygotuje nagrania tuż przed śmiercią 

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku „M jak miłość” minie miesiąc od tragicznej śmierci Franki, Paweł wciąż będzie zmagał się z ogromnym cierpieniem i poczuciem pustki. Strata żony, matki Antosia (Mark Myronenko), pozostawi w jego życiu ogromną dziurę, a codzienne obowiązki i samotność tylko nasilą ból.

Ostatni prezent od zmarłej Franki. Kinga przekaże Pawłowi nagranie od Zduńskiej

W czasie największej żałoby, Kinga (Katarzyna Cichopek) przekaże szwagrowi nagrania, które Franka przygotuje jeszcze przed śmiercią. Żona Pawła domyśli się, że jej czas się kończy, i postanowi zostawić mężowi ostatni, wyjątkowy prezent, który stanie się dla niego schronieniem w trudnych chwilach. Przypomnijmy, że w nadchodzących odcinkach "M jak miłość", jeszcze zanim wydarzy się największa tragedia, Franka doświadczy bólu i strachu. Przeczuje, że może dojść do najgorszego. Prawdopodobnie kiepskie przeczucia skłonią góralkę do tego, by przygotowała dla męża nagranie na wypadek swojej śmierci.

I faktycznie, w 1907 odcinku "M jak miłość" dojdzie do nagłego pęknięcia tętniaka aorty, dramatycznej walki lekarzy i rozpaczy bliskich, którzy nie zdążą ochronić jej życia. Franka umrze w szpitalu, a jej złe przeczucia się potwierdzą.

Szokująca reakcja Pawła na ostatnie nagrania Franki

Franka przemówi do męża ostatni raz w 1908 odcinku "M jak miłość", właśnie na nagraniach pozostawionych po sobie na pamiątkę, dzieląc się uczuciami, radami i słowami pocieszenia, które Paweł będzie mógł wciąż oglądać, przypominając sobie, jak silna i kochająca była jego żona. To właśnie dzięki nim Zduński poczuje, że mimo tragedii, miłość Franki pozostanie z nim na zawsze.

Przekazanie nagrań w 1908 odcinku „M jak miłość” stanie się punktem kulminacyjnym emocji. Paweł wybuchnie gniewem i rozpaczą, pozwalając, by wszystkie tłumione uczucia wreszcie znalazły ujście. To gwałtowne reagowanie pokaże widzom, jak wielki wpływ miała Franka na jego życie i jak bardzo jej brak zostanie odczuty w najbliższych tygodniach i miesiącach. Cierpienie Zduńskiego będzie wręcz namacalne. Mało tego, Paweł zdecyduje się na radykalny i ostry ruch po obejrzeniu nagrań zmarłej żony w 1908 odcinku "M jak miłość". Zduński zniknie!