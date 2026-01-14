M jak miłość, odcinek 1907: Ostatnia rozmowa Franki z Marysią! Poprosi, aby po jej śmierci została matką Antosia? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Marysia zjawi się w szpitalu przed planowanym zabiegiem Franki wraz z Pawłem, Antosiem, Kingą (Katarzyna Cichopek) i Piotrkiem (Marcin Mroczek). Tym bardziej, że Zduński tylko jej powie o operacji żony, u której lekarze wykryją tętniaka aorty i zdecydują się go jak najszybciej operować, aby uniknąć jego pęknięcia i rozlania.

I choć początkowo jej syn i synowa będą pewni, że góralka przeżyje operację i z tego względu każą o niczym nie mówić Barbarze, to jednak na chwilę przed Franka już nie będzie tego taka pewna mimo wsparcia najbliższych! I stąd w 1907 odcinku „M jak miłość” Zduńska poprosi Rogowską o chwilę rozmowy, w trakcie której jak się niestety okaże zwróci się do niej już z ostatnią prośbą...

Tak przebiegnie ostatnie spotkanie Franki z Marysią w 1907 odcinku „M jak miłość”!

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka odbędzie z Marysią już ostatnią rozmowę. I choć obie będą świadome ryzyka, gdyż przecież Rogowska także będzie doskonale wiedzieć, z czym będzie wiązać się operacja jej synowej, a także czas do niej, to jednak nie pomyśli na poważnie o tym, że Zduńskiej faktycznie mogłoby zabraknąć. Żona Artura (Robert Moskwa) będzie przekonana, że i tą walkę żona Pawła wygra, gdyż przecież nie jedno już przeszła.

Jednak w 1907 odcinku „M jak miłość” Zduńska będzie innego zdania i niestety będzie mieć rację, bo jej przeczucia tym razem okażą się słuszne i faktycznie umrze. Ale nim do tego dojdzie, to jeszcze z pewnością zdąży przypomnieć Marysi ich wcześniejszą rozmowę, w której Rogowska już wcześniej obiecała synowej, że gdyby coś jej się stało, to ona zajęłaby się Antosiem.

Tak jak wcześniej, gdy Franka wylądowała w szpitalu po wypadku samochodowym, spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka). I najpewniej teraz Zduńska jej o tym przypomni i ponownie ją o to poprosi, a Marysia oczywiście się na to zgodzi.

Rogowska już będzie musiała zająć się Antosiem w 1907 odcinku „M jak miłość" po śmierci Zduńskiej!

Aczkolwiek w 1907 odcinku „M jak miłość” Rogowskiej zapewne nie przejdzie nawet przez myśl, że tak naprawdę się stanie i rzeczywiście będzie musiała zająć się wnukiem, bo Zduńskiej już nie będzie. Franka umrze jeszcze przed planowaną operacją, gdyż po spotkaniach z najbliższymi, które okażą się tymi ostatnimi pożegnaniami, jej stan drastycznie się pogorszy, bo wówczas dojdzie do pęknięcia tętniaka.

I choć lekarze od razu rzucą się na pomoc, to życia góralki już nie uda się uratować. Franka umrze i osieroci malutkiego Antosia, którym Marysia będzie musiała zająć się szybciej niż mogłaby przypuszczać. O ile w ogóle...

Tym bardziej, że śmierć Franki w 1907 odcinku „M jak miłość” z pewnością mono odbije się i na załamanym Pawle, który pewnie nawet nie będzie w stanie zająć się synem. I stąd Zduńska przed swoim odejściem poprosi o to zapewne właśnie Marysię...