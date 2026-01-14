M jak miłość, odcinek 1902: Sprytna Hania osiągnie swój cel. Zostawi Natalkę i Adama samych i wtedy się zacznie! - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka i Adam Karski w 1902 odcinku "M jak miłość" ulegną uczuciu, które zupełnie niespodziewanie narodziło się między nimi podczas wspólnej pracy na komisariacie policji. Pomoże im w tym Hania, rezolutna i wyjątkowa sprytna 11-latka, która pragnie tylko tego, żeby jej samotna mama znalazła miłość i uznała, że nikt bardziej niż Adam nie nadaje się na jej faceta. Bo nie dość, że Karski jest odpowiedzialnym, przystojnym mężczyzną, wpatrzonym w Natalię jak w obrazek, to jeszcze świetnie dogaduje się z jej córką.

Hania wybrała Adama Karskiego na faceta dla Natalki w "M jak miłość"

- Według Hani mamie brakuje takiej kompletnej rodziny i potrzebuje, aby Natalia miała jakiegoś partnera. Dlatego bardzo go szuka. Według Hani Adam jest odpowiedzialnym, lubi się z mamą i z Hanią też... Hania, żeby pomóc mamie i Adamowi próbuje ich troszkę zeswatać - wyjaśniła Wiktoria Basik w "Kulisach serialu M jak miłość".

Gorące sceny w leśniczówce Natalki w 1902 odcinku "M jak miłość"! Pokaże się Adamowi w samym ręczniku

To Hania w 1902 odcinku "M jak miłość" zadba o to, żeby Adam został z Natalką w leśniczówce na dłużej, gdy wrócą razem po porannym joggingu. A kiedy Karski zobaczy ukochaną w samym ręczniku, jak wyjdzie spod prysznica, zrobi na nim ogromne wrażenie.

- Adam jest chyba całkiem niezłym kandydatem i dla mamy i dla Hani, jako taki człowiek, na którego można liczyć, który w każdej sytuacji jest w stanie tym dziewczynom pomóc, co by się nie działo. Natalia jest dla Adama w głębi wielką miłością. Imponuje mu w niej wiele rzeczy, ale właśnie to jaką jest matką, jaką jest ciepłą i troskliwą osobą, a przy okazji profesjonalna w swojej pracy... Adam ma wielką nadzieję, że w końcu będą razem - zapowiedział Patryk Szwichtenberg w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Na pewno Natalia widzi, że na Adamie może polegać, że to to jest osoba, która pomoże jej niezależnie od tego, jaka była ich przeszłość. Nie chowa urazy i to Natalię bardzo porusza... I też jest w tym wszystkim bardzo profesjonalny i bardzo męski, hipnotyzujący.... - dodała Dominika Suchecka.

Hania zostawi Natalkę i Adama samych w domu w 1902 odcinku "M jak miłość"

Dzięki Hani w 1902 odcinku "M jak miłość" policjanci urządzą sobie rodzinne pieczenie pizzy i kolejny raz Natalia zobaczy na własne oczy, jak świetnie Karski sprawdza się w roli ojca jej córki. Dziewczynka szybko wymyśli wymówkę, żeby Natalka mogła się nacieszyć Adamem przed świadków, Karski skorzysta z okazji, żeby się zbliżyć do ukochanej.

- Chce nam zostawić wolną chatę... - wyjaśni zachowanie córki Natalia. - I co z tym zrobimy?- zapyta uwodzicielsko Karski, który od razu się do niej przysunie, by ją pocałować, lecz ona w ostatniej chwili odwróci głowę.

Namiętny pocałunek Natalki i Adama Karskiego na pożegnanie w 1902 odcinku "M jak miłość"

Ale na tym randka Natalki i Adama wcale się nie skończy, bo na pożegnanie w 1902 odcinku "M jak miłość" policjantka zdobędzie się na odważne wyznanie.

- Masz rację... Jestem tchórzem... - przyzna, bo tego dnia Karski zarzuci jej, że się z nim bawi, prowadzi z nim dziwną grę.

- Ja też jestem tchórzem, ale gdy czegoś bardzo się boję, zamykam oczy i rzucam się na głęboką wodę. To pa... - odpowie Karski.

Lecz Natalka nie pozwoli mu odejść, przyciągnie Adama do siebie i to ona zacznie go namiętnie całować.