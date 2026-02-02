M jak miłość, odcinek 1907: Barbara przewidzi działania Agnes. Domyśli się, że córka Rogowskiego dołączy do rodziny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 ŚMIERĆ FRANKI - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku "M jak miłość" Artur będzie oswajał się z myślą, że Agnes to jego córka. Po poważnych rozmowach cala rodzina będzie przyzwyczajać się do myśli, że dziewczyna na stałe zagości w rozmowach i wspólnych chwilach rodzinnych. Zarówno Marysia (Małgorzata Pieczyńska), jak i Barbara polubią Agnes.

Barbara przewidzi działania Agnes

Agnes będzie przymierzała się do wyjazdu do Niemiec. Artur nie ukryje, że wolałby, by córka została w Grabinie.

Dla Artura w 1907 odcinku „M jak miłość” wyjazd córki będzie kolejnym powodem do zmartwień w i tak napiętej sytuacji rodzinnej. Zupełnie inaczej zareaguje jednak Barbara, która od początku będzie miała przeczucie, że Agnes wróci.

- Agnes pojechała po Basię i przywiezie ją z obozu, a jutro wyjeżdża do Niemiec – poinformuje Rogowski.

- Na stałe? – zapyta Barbara.

- Mam nadzieję, że nie... – westchnie Artur.

- A ja jestem pewna, że nie... Ona tu wróci, ona już jest nasza, widać to w jej oczach – uzna Mostowiakowa.

- Obyś miała rację – wyzna Rogowski.

W 1907 odcinku „M jak miłość” Mostowiakowa jasno da do zrozumienia, że Agnes znalazła w Grabinie swój dom i ludzi, którzy traktują ją jak rodzinę. I nie pomyli się, bo już informowaliśmy o tym, że młoda lekarka zadecyduje zostać w Grabinie oraz podejmie pracę w przychodni.

Szczęście Artura w cieniu tragedii Franki

Chociaż Rogowskiemu z pewnością ulży, że ma już jasną sprawę rodzinną z Agnes i może otwarcie mówić i dbać o nią jak o córkę, w 1907 odcinku "M jak miłość" całą rodzinę czeka trudny czas. Nawet Barbara dowie się o operacji Franki, która nie przebiegnie pomyślnie.

- A gdzie jest Marysia? – zapyta seniorka.

To pytanie postawi Artura pod ścianą. Rogowski spróbuje początkowo zbyć teściową wymówką, jednak szybko zrozumie, że Barbara nie da się oszukać. Doświadczona seniorka wyczuje, że w rodzinie dzieje się coś złego. W 1907 odcinku „M jak miłość” Artur wyzna Barbarze prawdę o Franki i jej ciężkim stanie. Opowie o operacji i zagrożeniu życia, nie zdając sobie sprawy, że ta rozmowa odbędzie się na krótko przed dramatycznym finałem historii góralki. Barbara będzie wstrząśnięta, że tak poważna sprawa była przed nią ukrywana.