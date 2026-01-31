M jak miłość, odcinek 1907: Barbara pozna prawdę o ciężkim stanie Franki. To Rogowski powie jej o operacji - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1907 - wtorek, 03.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku "M jak miłość" Barbara nadal nie będzie wiedziała, że Franka przebywa w szpitalu, a Paweł (Rafał Mroczek) i Rogowscy wręcz drżą o jej życie. Tętniak aorty to tykająca bomba, która może wybuchnąć w najmniej odpowiednim momencie. Mostowiakowa wyczuje, że Artur z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) coś przed nią ukrywają...

Barbara nie da się dłużej zwodzić w 1907 odcinku "M jak miłość"

Barbara zapyta Rogowskiego, gdzie jest Marysia. On zafunduje jej wymówki, że niby żona pojechała do Pawła w związku z pomocą i problemami na budowie.

- Artur, ja nie jestem dzieckiem, ja wiem, że to nie chodzi o żadne problemy związane z budową... - powie jasno seniorka. Rogowski w tym momencie zrozumie, że nie ma sensu dłużej wymyślać kolejnych kłamstw.

Artur wyzna teściowej prawdę o stanie Franki w 1907 odcinku "M jak miłość"

- To przez tamten wypadek? - zapyta Barbara.

- I tak i nie. Nie ma w tym żadnej winy lekarzy. (...) Operacja w tej sytuacji jest koniecznością. Ja ci przysięgam, ja teraz mówię całą prawdę, jak na spowiedzi. To jest bardzo poważny zabieg... - wyzna w końcu Artur. Nie będzie już udawał, że sytuacja Franki jest stabilna.

Rogowski nie przewidzi w 1907 odcinku "M jak miłość", że rozmowa, którą przeprowadzi z Barbarą odbędzie się na krótko przed szokującymi zdarzeniami. Franka nagle gorzej się poczuje, lekarze zabiorą ją na stół operacyjny. Potem na Pawła i resztę rodziny spadnie szokująca, dramatyczna wiadomość. Góralka nie przeżyje. Artur będzie zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, ale nie przewidzi, że specjaliści nie dadzą rady uratować Zduńskiej.