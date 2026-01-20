M jak miłość, odcinek 1908: Agnes zostanie w Polsce! Artur załatwi córce pracę w przychodni

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Agnes w 1908 odcinku "M jak miłość" wyzna Arturowi, Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Barbarze (Teresa Lipowska), że chce zostać na stałe w Grabinie. Po miesiącach strachu i uciekaniem przed Martinem, przemyślanych działaniach i dramatycznych wydarzeniach w poprzednich odcinkach, w tym ratunku od Pawła (Rafał Mroczek), dziewczyna będzie gotowa zaufać swojej nowej rodzinie.

Agnes zostaje w Polsce na stałe. Powie Rogowskim o decyzji

Decyzja Agnes o zostaniu w Polsce będzie zaskoczeniem dla Mostowiaków i Rogowskich. Córka Artura przeżyła wiele, od ucieczki przed niebezpiecznym Martinem, dramatycznego napadu, interwencji Pawła, aż po wsparcie Basi (Karina Woźniak) i Barbary, które pozwoliły jej uwierzyć, że w Rogowskich znajdzie stabilność i dom. I to się opłaci, bo kiedy dziewczyna odetchnie, przemyśli swoją przyszłość. Postawi na zamieszkanie w Grabinie!

Agnes rozpocznie pracę w przychodni w Gródku w 1908 odcinku "M jak miłość"

Artur i Marysia zaproszą Agnes do swojego życia, jak również pracy. Już w 1908 odcinku "M jak miłość" pojawi się propozycja dołączenia młodej lekarki do przychodni w Gródku. Dla Agnes to szansa, by rozwijać się jako lekarka i zyskać nowe umiejętności, a także być blisko z Arturem.

Dla Agnes będzie to początek nowego etapu, Polska stanie się jej domem, a Rogowscy nową rodziną, na której zawsze będzie mogła polegać. 1908 odcinek „M jak miłość” pokaże, jak dziewczyna w końcu odnajdzie spokój i bezpieczeństwo, a wszyscy w Grabinie przygotują się na wspólne życie pełne wzajemnego wsparcia i codziennych wyzwań. Czy ta sielanka potrwa w nieskończoność? Z pewnością to nie koniec zaskoczeń w wątku Agnes i Rogowskich.