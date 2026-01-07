M jak miłość, odcinek 1905: Ostateczny koniec Majki i Tomka. Teraz będzie z Mateuszem? - WIDEO

M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku „M jak miłość” relacja Majki i Tomka dobiegnie końca. Dziewczyna zorientuje się, że jej chłopak po raz kolejny mija się z prawdą. Tym razem nie da się już zbyć kolejnym wyjaśnieniem ani opowieścią o „pomocy byłej”. Kłamstwa Kubickiego zaczną się sypać, a Majka zrozumie, że Tomek od dawna prowadził podwójne życie, spotykając się z Justyną i to wcale nie dlatego, że ma wielkie problemy. Do szokujących wydarzeń w 1905 odcinku "M jak miłość" dojdzie w Grabinie. To właśnie tam udadzą się Majka, Mateusz, Janek i Tomek, który dojedzie do znajomych nieco później.

Mateusz dotrzyma tajemnicy, ale stanie po stronie Majki

Mateusz od dawna wie więcej, niż chciałby wiedzieć. To on jako pierwszy odkrył zdradę Tomka i fakt, że Justyna, czyli jego była dziewczyna, jest w ciąży. Mimo to w 1905 odcinku „M jak miłość” Mostowiak nie wykorzysta tej wiedzy przeciwko koledze. Z natury lojalny i empatyczny, będzie liczył, że prawda wyjdzie na jaw bez jego ingerencji. Prawda sama wyjdzie na jaw, ponieważ czujna Majka zauważy dziwną wiadomość w telefonie swojego "ukochanego".

- Co to jest? - zapyta dziewczyna, kiedy zobaczy dziwnego SMS-a od Justyny podczas pobytu w Grabinie.

- Patrz, usunąłem to! Już tego nie ma! - szybko zareaguje Kublicki. Jednak tym razem Majka nie da się nabrać. Spoliczkuje chłopaka i ostatecznie z nim zerwie!

Gdy Majka zerwie z Tomkiem, Mateusz nie będzie triumfował. Zamiast tego okaże jej wsparcie i zrozumienie, nie zdradzając, jak bardzo sam jest emocjonalnie zaangażowany. To właśnie jego obecność pomoże Majce stanąć na nogi po bolesnym rozczarowaniu.

Nowy etap dla Majki i Mateusza w 1905 odcinku "M jak miłość"

Po rozstaniu z Tomkiem Majka skupi się na czymś innym. W 1905 odcinku „M jak miłość” razem z Mateuszem spróbuje pomóc Jankowi, który postanowi pogodzić Michała (Tomasz Rożniatowski), czyli swojego odnalezionego brata, z jego byłą narzeczoną Eweliną. Wspólne działanie jeszcze bardziej zbliży Majkę i Mateusza, pokazując, że mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach.

Choć Mostowiak wciąż nie odważy się wyznać swoich uczuć, wszystko wskazuje na to, że rozstanie Majki z Tomkiem otworzy zupełnie nowy rozdział. Czy przyjaźń przerodzi się w coś więcej? Odpowiedź przyniosą kolejne odcinki „M jak miłość”.