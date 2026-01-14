M jak miłość, odcinek 1902: Pożegnalny pocałunek Natalki i Karskiego. To jeszcze nie będzie koniec! - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Natalka i Adam Karski rozstaną się w 1902 odcinku "M jak miłość" choć tak naprawdę jeszcze nie zaczęli być razem? To co łączy parę policjantów z komisariatu w Lipnicy w największym skrócie można nazwać skomplikowaną relacją. Mimo że komendant policji nie ukrywa, że jest zainteresowany poważnym związkiem z Natalią, ona wzbrania się przed tym uczuciem.

Przykre doświadczenia Natalki w "M jak miłość" z mężczyznami

Nie ma się co dziwić, bo w ostatnich latach w "M jak miłość" Natalka sporo w życiu przeszła. Nieszczęśliwa miłość do Bartka (Arkadiusz Smoleński), a wcześniej rozwód z Frankiem Zarzyckim (Piotr Nerlewski), który zdradził ją ze swoją dawna narzeczoną Justyną (Olga Kalicka). W przeszłości Mostowiaczka nie miała szczęścia do facetów. Wydawało się, że Adamem Karskim będzie inaczej, bo przecież tyle ich łączy. Nie tylko praca w policji, ale także fakt, że oboje wychowywali się w domu dziecka w Józefowie.

Adam Karski w 1902 odcinku "M jak miłość" zarzuci Natalce, że prowadzi z nim miłosną grę!

W 1902 odcinku "M jak miłość" Karski wprost zapyta Natalkę, czego tak naprawdę chce. Jakby znudziło mu się uganianie za policjantką, która nadal nie może się zdecydować, czy traktuje go tylko jako szefa czy kogoś więcej. Najpierw umówią się na poranny jogging, później spotkają się w pracy, gdzie Natalia zmieni swoje nastawienie.

- W co ty grasz? Kiedy zaczyna się robić trochę poważniej, uciekasz... - wytknie jej Adam.

Tak się skończy randka Natalki i Adama w 1902 odcinku "M jak miłość"! Pożegnalny pocałunek i na tym koniec romansu?

Ale na tym nie koniec, bo wieczorem w 1902 odcinku "M jak miłość" Karski wpadnie do leśniczówki Natalki na kolację na pizzę. Jak przekazuje światseriali.interia.pl komendanta zaprosi nie ona sama, lecz jej córka Hania (Wiktoria Basik), która bardzo chce, by oficjalnie byli razem, żeby mama zakochała się z wzajemnością i ułożyła sobie życie. Plan Hani kolejny raz zadziała!

Zostawi ich samych i wtedy w 1902 odcinku "M jak miłość" Natalka zrobi krok naprzód. Nie zmarnuje okazji i pocałuje Adama na pożegnanie! Jeszcze nie wiedząc o tym, że może to być ich ostatni pocałunek, że ten romans szybko się skończy, bo przed jej domem nagle pojawi się druga kobieta Karskiego, kego kochanka Paula (Marcelina Kieres).