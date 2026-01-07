M jak miłość, odcinek 1902: Ona stanie Natalce na drodze do szczęścia z Adamem! Paula zacznie śledzić Karskiego i jej grozić - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Romans Natalki i Adama Karskiego w 1902 odcinku "M jak miłość" rozwinie się do tego stopnia, że ich następnego spotkanie skończy się znów namiętnym pocałunkiem. Ku radości Hani (Wiktoria Basik)! Córka Natalii bardzo liczy na to, że jej samotna mama wreszcie się zakocha i uważa, że nikt bardziej od przystojnego szefa policji w Lipnicy nie nadaje się na jej chłopaka.

Romans Adama Karskiego i Pauli nie skończy się w 1902 odcinku "M jak miłość"?

Ale między dwójkę policjantów w 1902 odcinku "M jak miłość" zdecydowanie wkroczy Paula! Kobieta, z którą Adam jeszcze do niedawna sypiał, umawiał się na randki. Niedawno wpadła nawet na komisariat, by wyciągnąć go na koncert, ale Karski dał Pauli wyraźnie do zrozumienia, że chciały zakończyć ich znajomość. Wieczór spędził z Natalką, którą na pożegnanie pocałował i tym samym udowodnił, że zależy mu na niej coraz bardziej. Nie przeszkadzało mu nawet to, że oficjalnie nie zerwał z Paulą!

Paula zacznie śledzić Adama Karskiego i grozić Natalce w 1902 odcinku "M jak miłość"!

To dlatego kochanka Karskiego w 1902 odcinku "M jak miłość" uzna, że pora na wojnę z Natalką o serce policjanta. Jak podaje światseriali.interia.pl Paula będzie na tyle zdesperowana, że zacznie śledzić Adama, który zastosuje wobec niej kolejne uniki, żeby wymigać się od randki. Pójdzie za Karskim aż do leśniczówki Natalki. Wyczeka na odpowiedni moment, kiedy komendant policji wyjdzie z domu Natalii i przystąpi do akcji.

Podczas konfrontacji z Paulą w 1902 odcinku "M jak miłość" Natalka usłyszy żądania i groźby kochanki Karskiego.

- Zależy ci na Adamie? - zapyta wprost brunetka, która nie zrezygnuje z Adama tak łatwo.

- Słucham? - zdziwi się Natalka.

- Pytam, czy dla ciebie to coś ważnego? Bo dla mnie bardzo, więc mam prośbę... Jeśli dla ciebie to tylko żart, zabawa, zostaw go w spokoju! - zażąda od Natalii.

- To nie jest takie proste...

- To bardzo proste! Wycofaj się teraz, póki proszę po dobroci. Bo ja nie ustąpię, ze mną i tak nie wygrasz! - groźby Pauli początkowo nie wystraszą Natalki na tyle, by przestała się z spotkać z Karskim także poza komisariatem.

Czy Adam Karski zerwie z Paulą w "M jak miłość"?

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" na początku lutego 2026 roku okaże się jednak, że Paula nie ustąpi i stanie na drodze do szczęścia Natalii z Adamem. Nic dziwnego, że Natalka postanowi się od Karskiego odsunąć. Prześladowany przez kochankę komendant policji spróbuje z nią zerwać, ale Paula, która nagle wybuchnie zazdrością i wpadnie w gniew, pokaże do czego jest zdolna!