M jak miłość, odcinek 1901: Rodzina Anity i Kamila w domu przy Deszczowej powiększy się! Nie wezmą ślubu, ale to też zaskoczenie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1901 odcinku "M jak miłość" Anita z Kamilem poczynią ważne kroki, które będą rzutowały na ich przyszłość. Prawnik z ukochaną są parą od dłuższego czasu, ale Gryc nie zdecydował się na odważny ruch w postaci kupna pierścionka zaręczynowego. Mimo wszystko żyje im się dobrze, są szczęśliwi i razem wychowują Polę (Hanna Nowosielska). Dopiero w 1901 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że w domu przy ulicy Deszczowej pojawi się nowy członek rodziny.

Przełom w życiu Anity i Kamila

Nowy rozdział w życiu Anity i Kamila ma bezpośredni związek z wyjściem Anny (Dorota Kamińska) z ośrodka leczenia uzależnień. Kobieta walczy z nałogiem alkoholowym, ale ostatnio nie było jej łatwo. Nawet nie chciała przyznać się córce, że znów piła. Ukrywała to, iż poszła do ośrodka po pomoc. Nie chciała powrotu do wyniszczających błędów z przeszłości. Na szczęście Anita zrozumiała, że matka bardzo stara się wygrać z nałogiem i robi to głównie dla niej.

I właśnie dlatego w 1901 odcinku "M jak miłość" Anita z Kamilem podejmą ważną decyzję. W związku z tym, że mama Laskowskiej wyjdzie z ośrodka, oni postanowią zaproponować jej wspólne mieszkanie! To oznaczałoby, że ich trzyosobowa rodzinka z domu na Deszczowej powita nową współlokatorkę.

- Wspólnie z Anitą ustaliliśmy, już jakiś czas temu, że zanim mocno staniesz na nogi, pomieszkasz trochę z nami... Będziesz sobie mogła spokojnie dokończyć książkę... Pola w tygodniu właściwie mieszka ze swoją mamą i zrobiło nam się w domu naprawdę przestronnie - padną ważne słowa.

- Kamil, jesteście kochani, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł... Nie chcę być dla nikogo ciężarem... - od razu przyzna Anna.

- Jakim ciężarem? O tym w ogóle nie ma mowy… Poza tym... ktoś mnie musi wesprzeć w walce z tym wariatem!

- Dzieci, to naprawdę bardzo... piękne z waszej strony, ale nie musicie...

- Nie, mamo, nie musimy. My po prostu... bardzo chcemy.

- Bardzo wam dziękuję... - uzna Anna.

Tak oto rodzina Anity i Kamila powiększy się. Teraz na Deszczowej będzie mieszkała jeszcze Anna.