M jak miłość, odcinek 1899: Rogowski odkryje, że Basia coś ukrywa. Nie wyjawi ojcu sekretu Agnes? - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Prawda o tym, że Rogowski jest ojcem Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość", ostatnim w 2025 roku, wyjdzie na jaw w zaskakujących okolicznościach! Przytłoczona tajemnicą Basia nie zdoła dłużej ukryć przed babcią Barbarą (Teresa Lipowska), że dzieje się z nią coś złego. Pod wpływem emocji wyładuje złość na swoim chłopaku! Kiedy Michał przyjedzie do Grabiny, zacznie krzyczeć na ukochanego, że miał nie przyjeżdżać, a kłótnię nastolatków zauważy nawet Artur.

Basia w 1899 odcinku "M jak miłość" tylko babci powie, że Agnes jest córką Artura

W końcu córka Rogowskich w 1899 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Barbarze, że Agnes jest córką Artura, a to oznacza, że jej przyrodnią siostrą.

- Przerasta mnie ta sytuacja babciu... Z jednej strony chciałabym, żeby wszystko zostało po staremu, boję się, jak to zmieni nasze życie… A z drugiej martwię się o Agnes. W końcu jest moją siostrą... Nie powiesz rodzicom, babciu? Przynajmniej na razie…

Pożegnalny telefon od Agnes do Basi w 1899 odcinku "M jak miłość"

Po ucieczce Agnes z Grabiny w 1899 odcinku "M jak miłość" Basia odbierze telefon od siostry, która jeszcze raz się z nią pożegna i zawiadomi, że musi wyjechać z Polski. Strach przed tym, że były kochanek, nieobliczalny Martin (Paweł Izdebski), ją dopadnie, doprowadzi do tego, że Agnes nadal będzie się ukrywała i postanowi uciekać przed nim aż do USA.

Agnes spotka się z Rogowskim przed ucieczką do USA w 1899 odcinku "M jak miłość"

Na nic się zdadzą prośby Basi w 1899 odcinku "M jak miłość", by Agnes została w kraju i powiedziała Arturowi prawdę, że jest jej ojcem. Dopiero po telefonie od Rogowskiego, który nagra jej na poczcie głosowej wiadomość tuż przed ucieczką do Stanów Zjednoczonych młoda Niemka zacznie się zastanawiać, czy wyjawić mu, że jest jego córką... Wreszcie spotka się z ojcem, ale wtedy wystąpią nieoczekiwanie komplikacje.

Tuż przed spotkaniem Artura z Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość", Rogowski zabierze Basię na ryby, bo dostrzeże, że nastolatka ostatnio nie jest sobą, wyżywa się na Michale, jakby coś ją dręczyło. Ale Basia dochowa tajemnicy siostry i nic nie powie ojcu. Mimo to Artur domyśli się prawdy o tym, co dręczy Basię i co ukrywa przed nim Agnes...

