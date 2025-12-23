M jak miłość, odcinek 1899: Rogowski nie powstrzyma Agnes przed wyjazdem z Polski? Zostawi córce taką wiadomość - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1899 ostatni w tym roku - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatni 1899 odcinek "M jak miłość" przed przerwą świąteczną, która potrwa aż do stycznia, niczego nie wyjaśni. Co prawda Agnes podejmie decyzję o wyjeździe do USA, zadzwoni do Basi (Karina Woźniak), żeby pożegnać się z siostrą i przeprosić za zamieszanie, jakie wywołała w jej rodzinie, ale tuż przed opuszczeniem hotelu i wyruszeniem na lotnisko, odezwie się jeszcze do Artura. Nie będzie w stanie wyjechać z Polski bez pożegnania z ojcem. Nie odważy się jednak przyznać Rogowskiemu, że jest jego córką.

Agnes w 1899 odcinku "M jak miłość" zawiadomi Artura, że wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych

"Artur, podjęłam decyzję, wyjeżdżam do Stanów. Koleżanka pomoże mi tam znaleźć pracę. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Ściskam mocno" - takiego pożegnalnego SMS-a Rogowski dostanie od Agnes. Już wtedy nie da mu spokoju myśl, że córka zmarłej Elsy Meyer jest także jego dzieckiem.

Od razu jej odpisze na tę wiadomość - "Powodzenia Agnes, dbaj o siebie i odzywaj się czasem."

Rogowski zadzwoni do Agnes, żeby w 1899 odcinku "M jak miłość" zatrzymać ją w Polsce

Po wysłaniu takiego SMS-a do Agnes, Rogowskiego w 1899 odcinku "M jak miłość" coś tknie, żeby jeszcze do niej zadzwonić, spróbować przekonać do tego, by została w Polsce. Młoda Niemka nie odbierze połączenia od Artura, więc zostawi jej na poczcie głosowej poruszającą wiadomość, żeby wiedziała, że nie jest sama, że po śmierci Elsy może na niego liczyć w każdej sytuacji. Choć Rogowski nie powie tego, co oczywiste, że domyślił się, że jest jej ojcem.

"To znowu ja. Ja oczywiście wiem, że nie mam żadnego prawa, żeby ci udzielać jakichkolwiek rad, ale uważam, że ten wyjazd jest błędem. Nawet jak wyjedziesz, to będziesz się nadal bała. Zostań tu w Polsce. Problem z Martinem na pewno da się jakoś rozwiązać. Przecież wiesz, że we wszystkim ci pomogę. Bo ja sobie zdaję sprawę, że jesteśmy dla siebie zupełnie obcymi ludźmi, ale po prostu mi na tobie zależy. Może dlatego, że gdyby ta sytuacja z Elsą się inaczej potoczyła, w sumie mogłabyś być moją córką".

Czy Agnes zostanie z Arturem i jego rodziną w 1899 odcinku "M jak miłość"?

Finałowa scena 1899 odcinka "M jak miłość" przed długą przerwą świąteczną nie da widzom odpowiedzi na pytanie, czy Agnes zmieni zdanie, zostanie w Polsce i wreszcie porozmawia z Arturem o wyniku badania DNA, który potwierdził, że jest jego córką.

Wszystko wyjaśni się dopiero w kolejnych odcinkach "M jak miłość" od połowy stycznia 2026 roku.