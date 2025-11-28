M jak miłość, odcinek 1899: Magda straci siedlisko! Bartek kupi je w prezencie dla Doroty. Za pieniądze żony! - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-11-28 15:17

Magda (Anna Mucha) wyjdzie z aresztu. Ale czy będzie miała do czego wracać? W 1899. odcinku „M jak miłość” pensjonat Budzyńskich przejdzie w inne ręce. Siedlisko trafi z powrotem do Bartka (Arkadiusz Smoleński), który kilka lat wcześniej stracił je przez nieostrożność Uli (Iga Krefft). Historia zatoczy więc koło. Zakup pensjonatu będzie niespodzianką dla Doroty (Iwona Rejzner). Może więc Lisieccy nie wyprowadzą się jednak z Grabiny…?

„M jak miłość" odcinek 1899 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Magda najpierw padła ofiarą Kazimierza Święcickiego (Artur Paczesny), a potem jego brata Błażeja (Adrian Budakow). Zgodził się on spełnić jego prośbę i dopiec jego sąsiadce. Zaangażował do tego nawet kogoś jeszcze – niejakiego prezesa Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski), który przelał Budzyńskiej mnóstwo pieniędzy na konto jej fundacji, a potem oskarżył o sprzeniewierzenie funduszy. Tak Magda trafiła do aresztu.

Siedlisko zmieni właścicieli w 1899. odcinku „M jak miłość”

W 1899. odcinku „M jak miłość” historia zatoczy koło. Siedlisko, które kiedyś należało do Bartka, znowu trafi w jego ręce. Zapewne przez ostatnich kilka lat często, chcąc nie chcąc, o nim myślał. W końcu teraz, kiedy jako mąż milionerki ma z nią wspólnotę majątkową, może ziścić swoje marzenia i na powrót stać się właścicielem pensjonatu. Sprawi Dorocie niespodziankę. Lisiecki odkupi to, co niefortunnie stracił z byłą żoną Ulą (Iga Krefft), która w Australii przelała obcemu cały kredyt, by w jej imieniu zainwestował w kryptowaluty. Po załamaniu rynku wszystko straciła i ona i Bartek, łącznie z warsztatem samochodowym w Jonkowie. I zorganizuje w odzyskanym Siedlisku parapetówkę.

Jaka przyszłość czeka Siedlisko w serialu „M jak miłość”?

Siedlisko ponownie trafi w ręce Bartka, ale co stanie się z Budzyńskimi w 1899. odcinku „M jak miłość”? Gdzie będą mieszkać, kiedy Magda wyjdzie na wolność? I kto będzie prowadził pensjonat? Trudno wyobrazić sobie Dorotę zakasującą co rano rękawy i przygotowującą śniadanie dla gości… Albo zatrudnią kogoś do pomocy, albo Siedlisko przestanie być pensjonatem i zamieni się w coś zupełnie innego. I czy po zakupie pensjonatu małżeństwo nadal będzie myśleć o wyprowadzce z Grabiny? Wiele pytań, na które odpowiedzi poznamy najwcześniej pod koniec roku...

