M jak miłość, odcinek 1899: Agnes zniknie na dobre? Zaplanuje ucieczkę przed Martinem aż za ocean – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1899 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1895. odcinku „M jak miłość” Marcin (Mikołaj Roznerski) dowie się od Agnes, jakim człowiekiem jest Martin – zimnym, wyrachowanym, kontrolującym. Dlatego z nim zerwała. Zaraz potem dowiedziała się, że dokładnie taki sam był względem swojej poprzedniej dziewczyny. Martin nie przyjął do wiadomości, że Agnes nie chce już z nim być i zaczął ją prześladować. Chodakowski postanowił go odnaleźć, by tym razem to on miał kontrolę – nad tym, gdzie przebywa i co robi prześladowca.

Zniknięcie Agnes w 1895. odcinku serialu „M jak miłość”

Uciekając przed Martinem do Polski, Agnes była niemal pewna, że uda się jej zniknąć z oczu psychopacie i że będzie tutaj bezpieczna. Miała nadzieję, że nie wpadnie na jej trop. Ale na nieszczęście kolega Artura (Robert Moskwa) i Elsy, lekarz, Marek (Tomasz Traczyński) wypaplał mu, dokąd pojechała. Ruszył w drogę za nią. W 1895. odcinku serialu „M jak miłość” Artur zleci Marcinowi wytropienie Martina, by przekonać się, czy Agnes jest jeszcze w miarę bezpieczna, czy już nie. Ale Chodakowski nawet nie otworzy śledztwa w jego sprawie, bo on bardzo szybko przyjedzie do Lipnicy i Grabiny. Agnes przerazi się i ucieknie. A przedtem poprosi Basię, by trzymała język za zębami i nikomu nie mówiła, że są siostrami.

W 1899. odcinku „M jak miłość” Agnes ucieknie do USA?

Agnes skutecznie zniknie wszystkim z oczu. W 1899. odcinku „M jak miłość” Martin wciąż nie będzie w stanie jej namierzyć. Zdesperowana dziewczyna, przejęta strachem przed mężczyzną, który zawiódł jej uczucia i traktował jak własność, postanowi uciec jeszcze dalej. Opuścić kontynent i zbiec do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem w Grabinie Basia nikomu nie wyjawi tajemnicy na temat jej korzeni. Ale i tak wszyscy będą niemal pewni, że to córka Artura, o której istnieniu jeszcze niedawno nie miał żadnego pojęcia.