M jak miłość, odcinek 1898: Oto jak Baczewski zarobił na Magdzie. Wszystko będzie na nagraniu – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Magda otrzymała milionową darowiznę dla swojej Fundacji dla Dzieci i Młodych Dorosłych od pewnej firmy. Niestety okazało się, że to ustawiona przez Błażeja (Adrian Budakow) próba wrobienia jej w sprzeniewierzenie środków. Na jego zlecenie działał Jan Baczewski, szemrany prezes firmy z wieloma przekrętami i długami na koncie, nękany przez wierzycieli. Z impasu Budzyńskich wyrwie Marcin, który wyśledzi, że biznesmen notorycznie zdradza żonę, ostatnio z sekretarką i pomoże to wykorzystać dla dobra Magdy. Joanna Baczewska będzie bardzo wdzięczna za dowody jego niewierności, na które od dawna liczyła i w zamian przekaże Chodakowskiemu pewne nagranie…

Nagranie Baczewskiego wyjaśni, jak działał w 1898. odcinku „M jak miłość”

W 1898. odcinku „M jak miłość” śledztwo Marcina dobiegnie końca. Przekaże obciążające Baczewskiego nagranie - otrzymane od jego żony – Andrzejowi (Krystian Wieczorek), a on prokuratorowi. Będzie na nim wyraźnie słychać, jak biznesmen się komuś spowiada:

- Muszę ci się pochwalić, że zrobiłem świetny interes. Oddałem komuś zaległą przysługę, a przy okazji zarobiłem całkiem niezłe pieniądze. (...) Okazało się, że działalność charytatywna może być bardzo... opłacalna. Wszystkie moje długi spłaci pani prezes pewnej fundacji. Miała pecha, zaszła za skórę komuś, komu nie powinna...

Wystarczy kilka godzin i Baczewski zostanie aresztowany. Oczywiście, będzie udawał Greka:

- Ale ja... nie bardzo rozumiem, o co chodzi!

- Mamy nakaz zatrzymania pana w sprawie nieprawidłowości w Fundacji Dla Dzieci i Młodych Dorosłych! – powie mu na to policjant, Przewrocki (Remigiusz Jankowski).

- Mnie? To jakieś nieporozumienie!

Zostanie odprowadzony do komisariatu, a Magda dzięki dowodom wyjdzie z aresztu na wolność.

Utrata Siedliska w 1899. odcinku „M jak miłość”

W 1899. odcinku „M jak miłość” Magda i Andrzej stracą Siedlisko na rzecz Doroty (Iwona Rejzner), której sprezentuje je Bartek (Arkadiusz Smoleński) – za jej pieniądze. Budzyńskiej będzie żal opuszczać to miejsce, ale ją i męża czeka nowy rozdział w Warszawie.

Cytaty: Swiatseriali.interia.pl

M jak miłość. Magda nie wyjdzie na wolność! Andrzej nie wyciągnie jej z aresztu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.