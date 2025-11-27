M jak miłość, odcinek 1898: Koszmar Magdy po wyjściu z aresztu się nie skończy! Święcicki bezkarny na wolności? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2025-11-27 11:29

W 1898 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) odzyska wolność, ale wyjście z aresztu wcale nie oznacza, że tak szybko zapomni o koszmarze, jaki jeszcze ją czeka za kratkami. Nie wymaże też z pamięci tego, że padła ofiarą zemsty Błażeja Święcickiego (Adrian Budakow), którego do odwetu na Budzyńskiej nakłonił siedzący w więzieniu Święcicki (Artur Paczesny). Szczególnie, że w 1898 odcinku "M jak miłość" policja nie złapie drania, który wrobił Magdę w kradzież pieniędzy fundacji. Aresztowany zostanie tylko jego wspólnik. A co z Błażejem? Czy nadal będzie zagrażał Magdzie?

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Uwolniona z aresztu Magda w 1898 odcinku "M jak miłość" wcale nie odzyska spokoju. Przeciwnie. Po tym jak policja zatrzyma prezesa Jana Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski), "darczyńcę" fundacji, który wrobił Budzyńską w kradzież darowizny - miliona złotych, a działał na zlecenie Błażeja Święcickiego, śledztwo nie od razu się zakończy. 

Czy w 1898 odcinku "M jak miłość" aresztowany Baczewski wyda Święcickiego policji?

Baczewski zostanie aresztowany, przewieziony na komisariat na przesłuchanie, lecz na tym nie koniec. Od jego zeznań zależy, czy policja dopadnie też Błażeja. Bo nagranie, które Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) dostarczy prokuratorowi (Marcin Kaleta) obciąży tylko Baczewskiego! Prezes dużej firmy przyjął bowiem od swojego zleceniodawcy duże pieniądze i ukrył je na koncie bankowym na Kajmanach...

Wrobił Magdę, ale w 1898 odcinku "M jak miłość" będzie bezkarny? Błażej Święcicki na wolności

Wiadomo już na pewno, że w 1898 odcinku "M jak miłość" na wolności pozostanie młodszy z braci Święcickich! A starszy Kazimierz nadal będzie siedział w więzieniu, zgrywając niewiniątko, że to nie on zmusił Błażeja do zemsty na Magdzie za to, że pogrążyła go na procesie po próbie jej zabójstwa! 

Magda wyjdzie z aresztu, ale w 1898 odcinku "M jak miłość" nie uwierzy, że to koniec koszmaru 

Po wyjściu z aresztu Magda w 1898 odcinku "M jak miłość" zostanie otoczona opieką Andrzeja i Kingi (Katarzyna Cichopek). Nie mając pewności, że więzienny koszmar już się skończył. Skoro haker Święcicki tak łatwo wpakował ją za kratki, wymyślił przekręt z kradzieżą pieniędzy fundacji, to pozostając na wolności może być wciąż bardzo niebezpieczny. 

Chociaż Budzyński zapewni Magdę w 1898 odcinku "M jak miłość", że już nikomu nie pozwoli jej skrzywdzić, ona nie uwierzy. Nie będzie miała pewności, że zostanie oczyszczona z zarzutu defraudacji, że nie trafi do więzienia jak zwykła kryminalistka, kiedy Święcicki wyciągnie jakiegoś innego asa z rękawa. 

