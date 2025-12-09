M jak miłość, odcinek 1897: Ryzykowna gra Marcina dla Magdy. Podpuści Andrzeja, żeby znaleźć haka na Baczewskiego - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Budzyński i Marcin w 1897 odcinku "M jak miłość" połączą siły, żeby odkryć prawdę o aresztowaniu Magdy, dotrzeć do tego, kto obmyślił intrygę przeciwko założycielce fundacji dla dzieci. Trop zawiedzie Chodakowskiego do hakera Błażeja Święcickiego (Adrian Budakow), młodszego brata Kazimierza (Artur Paczesny), który kilka miesięcy temu zaatakował Magdę w siedlisku i chciał ją zabić. Ale dla detektywa stanie się jasne, że nie tylko młody Święcicki za tym stoi.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1897: Marcin rozpracuje Błażeja, który wrobił Magdę! Zacznie śledzić Święcickiego i jego wspólnika - ZDJĘCIA

Tak Marcin w 1897 odcinku "M jak miłość" odkryje, co łączy Baczewskiego ze Święcickim

Podczas śledztwa Marcin razem z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) w 1897 odcinku "M jak miłość" ustalą, że prezes Jan Baczewski, niby "hojny" darczyńca fundacji Magdy, który oskarżył ją o kradzież miliona złotych darowizny, to zwykły przestępca! Do tego z długami, którego ścigają wierzyciele. Nic dziwnego więc, że poszedł na układ z hakerem Święcickim, który zapłacił mu sporo pieniędzy za wrobienie Magdy.

Poza tym Baczewski będzie miał na sumieniu także romans ze swoją sekretarką. Detektyw szybko namierzy kochanków na potajemnych schadzkach.

- Marcin zdaje sobie sprawę, jaka ogromna presja na nim ciąży i o co toczy się ta gra. Wie o tym, że skrupulatne śledztwo może odnieść sukces. Dlatego nie poddaje się. Jest cierpliwy... - wyjawił Mikołaj Roznerski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kryminalna przeszłość Baczewskiego wyjdzie na jaw w 1897 odcinku "M jak miłość". Do tego długi i kochanka!

Z ustaleń Marcina w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie wynikało, że skoro w przeszłości Baczewski brał udział w różnych przekrętach, nigdy nie wpadł w ręce policji, ale tonie w długach, to sprawa z darowizną dla fundacji Magdy to jeden wielki przekręt! Biznesmen nie ma przecież takich pieniędzy, żeby przekazać potrzebującym dzieciom milion złotych.

- Myślę, że tutaj trzeba zadziałać niestandardowo... Jedyną osobą, której Baczewski się boi jest jego żona. Teraz pytanie, jak bardzo jesteś zdeterminowany, żeby zagrać brutalnie... - zwróci się do Andrzeja Marcin.

Żona Baczewskiego będzie miała na niego haka w 1897 odcinku "M jak miłość"

To właśnie Joanna Baczewska (Kinga Głogowska) w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie miała haka na nieuczciwego, zadłużonego prezesa. Żona wniosła do ich majątku w posagu sporą kasę i teraz będzie chciała się zemścić za zdradę!

Budzyński zgodzi się na "brutalną" zagrywkę wobec żony Baczewskiego i razem z Marcinem odwiedzi ją w rezydencji. Spotkanie nie przebiegnie jednak po ich myśli, bo Baczewska postraszy mężczyzn ochroną.

- Andrzej bardzo się stara. Wszystkimi sposobami szuka rozwiązania i wyjścia. Na pewno ten strach i to niebezpieczeństwo go determinuje, ale dowody mogą być na tyle dobrze sfabrykowane, że będzie to sytuacja bez wyjścia. Marcin potrafi Andrzeja w tych emocjach i braku dystansu powściągnąć, dobrze go prowadzić - zapowiedział Krystian Wieczorek w "Kulisach serialu M jak miłość".

Ostatecznie w finale 1897 odcinku "M jak miłość" żona Baczewskiego odezwie się do Andrzeja i pójdzie z nim na współpracę...