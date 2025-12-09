M jak miłość, odcinek 1897: Magda u kresu sił! Nie będzie wiedziała, jak Andrzej chce ją uwolnić z aresztu - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1897 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aresztowana Magda w 1897 odcinku "M jak miłość" będzie się czuła coraz gorzej! W więziennej celi kolejne dni będą dłużyły się w nieskończoność, jakby ten koszmar trwał już co najmniej kilka tygodni. Niestety spełni się najgorszy scenariusz - Magda, mimo starań Piotrka, zostanie oficjalnie oskarżona o defraudację miliona złotych z konta swojej fundacji dla dzieci.

Piotrek nie pomoże Magdzie w 1897 odcinku "M jak miłość"

Jakby tego było mało Budzyńska w 1897 odcinku "M jak miłość" nie będzie mogła liczyć na spotkanie z Andrzejem, nie doczeka się na odwiedziny męża w areszcie, bo na tym etapie sprawy prokurator się na to nie zgodzi. Kompletnie sama, zupełnie bezradna, nie mogąca udowodnić swojej niewinności Magda znajdzie się na skraju załamania psychicznego. Nawet słowa otuchy Piotrka jej nie pomogą w tej beznadziejnej sytuacji.

- Wiem, że nie jest łatwo. Każdy w tej sytuacji, by się załamał. Musisz jeszcze trochę wytrzymać...

Śledztwo Marcina w 1897 odcinku "M jak miłość". Tak Andrzej dojdzie, kto wrobił Magdę

W tym czasie w 1897 odcinku "M jak miłość" Andrzej, który wynajął Marcina (Mikołaj Roznerski), żeby rozwiązał zagadkę wrobienie Magdy w kradzież pieniędzy fundacji, skupi się na detektywistycznym śledztwie. Dzięki Chodakowskiemu do Budzyńskiego dojdzie, kto za tym stoi!

Całą intrygę przeciwko Magdzie ukartował przecież haker Błażej Święcicki (Adrian Budakow), który działa na zlecenie swojego brata, Kazimierza Święcickiego. Marcin i Andrzej zaczną śledzić hakera, który wynajął prezesa Jana Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski), żeby odegrał rolę hojnego darczyńcy fundacji.

Magda samotna w areszcie w 1897 odcinku "M jak miłość"

Magda w 1897 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała pojęcia o działaniach męża. Dobije ją jednak fakt, że Andrzej się do niej nie odzywa, jakby o niej zapomniał. - Poczucie dojmującej samotności, poczucie tego, że nie wiesz, co będzie dalej. Twoja wolność została naprawdę kompletnie ograniczona. Nie ma telefonu, nie ma możliwości, żeby skontaktować się z kimś. Nawet poprosić o pomoc - powiedziała Anna Mucha w "Kulisach serialu M jak miłość".

Śledztwo Marcina i Budzyńskiego w 1897 odcinku "M jak miłość" doprowadzi ich do żony Baczewskiego, która jako jedyna może go pogrążyć przed policją. Póki co haker Święcicki pozostanie jednak na wolności.