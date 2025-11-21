M jak miłość, odcinek 1896: Kasia ulegnie szantażowi Anki, ale dociekliwy Mariusz i tak odkryje prawdę o dziecku? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1896 odcinku "M jak miłość" Kasia ostatecznie ulegnie szantażowi Anki i zapłaci jej aż 30 tysięcy euro! I choć w pierwszej chwili Karska uzna, że nie jest już nic winna Sokołowskiej, która sfałszowała dla niej test DNA na ojcostwo jej dziecka, tak, aby wyszło, że to Mariusz, a nie Jakub jest jego ojcem, to jednak finalnie zmieni zdanie. Szczególnie, że laborantka będzie innego zdania, gdyż uzna, że ich rachunki wcale nie zostały wyrównane i zagrozi jej, że jeśli nie spełni tego, czego od niej żąda, to ona powie prawdę jej byłemu mężowi, jak i obecnemu partnerowi!

A ciężarna Karska w 1896 odcinku "M jak miłość" oczywiście nie będzie mogła sobie na to pozwolić! Tym bardziej, że sama zacznie się już bać chorobliwie zazdrosnego Mariusza, który nie dość, że już będzie robił jej wymówki o Jakuba, to teraz jeszcze zacznie ją śledzić i zrobi to samo w kierunku w Anki! A gdy oboje spotkają się twarzą w twarz, to Kasia naprawdę się przerazi!

Kasia wyśle Ance przelew na 30 tysięcy euro za plecami Mariusza w 1896 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1896 odcinku "M jak miłość" jak podaje swiatseriali.interia.pl ostatecznie postanowi zapłacić Ance za milczenie. Kasia usiądzie do komputera i wyśle laborantce przelew aż na 30 tysięcy euro, do czego oczywiście nie przyzna się Mariuszowi! Zdradzamy, że Karska okłamie swojego ukochanego, iż musiała wystawić receptę, ale raczej na próżno liczyć, że Sanocki tego nie sprawdzi.

Szczególnie, że w 1896 odcinku "M jak miłość" już stanie się bardzo podejrzliwy względem Kasi, gdy dowie się, że Jakub planował odwiedzić ją w klinice. I od tego momentu zacznie uważnie przyglądać się swojej ukochanej, za którą nawet pójdzie, gdy rzekomo umówi się do dentysty, a tak naprawdę spotka się właśnie z Anną, o którą Mariusz także zacznie robić jej wymówki. Tym bardziej, że odkryje jej kłamstwo! Czy zatem i w tym przypadku będzie podobnie?

Sanocki odkryje kolejne kłamstwo Karskiej i w końcu dowie się prawdy o dziecku w 1896 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1896 odcinku "M jak miłość" Mariusz postanowi sprawdzić i komputer Kasi i upewnić się, czy, aby na pewno w tym czasie wystawiała receptę? A może w tym przypadku zaufa swojej ukochanej i odpuści, a Karskiej tym razem uda się go oszukać? A może wręcz przeciwnie, Sanocki odkryje jej kolejne kłamstwo, zobaczy ogromny przelew i zażąda wyjaśnień?

Czy w 1896 odcinku "M jak miłość" oszustwo Kasi w sprawie ojcostwa jej dziecka w końcu wyjdzie na jaw, a Mariusz wreszcie dowie się, że to nie on jest ojcem tylko Jakub? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

