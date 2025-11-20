M jak miłość, odcinek 1896: Aneta zacznie buntować Kasię przeciwko Mariuszowi! Wyśle go na leczenie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1896 odcinku "M jak miłość" Mariusz urządzi ciężarnej Kasi kolejną chorobliwą scenę zazdrości o Jakuba, gdy dowie się, że były mąż planował odwiedzić ją w klinice. Sanocki znów nie będzie szczędził w słowach i to do tego stopnia, że tym razem oberwie się nie tylko Karskiemu, ale także i jej samej, co przerazi ją jeszcze bardziej! Szczególnie, że po ostatnim razie ją przeprosił i już miał tego nie robić, a teraz wszystko wróci i to jeszcze ze zdwojoną siłą!

- Facet po prostu nie potrafi pogodzić się z twoim odejściem i z tym, że to nie on jest ojcem dziecka!… Ale tobie chyba podoba się, że wokół stale się ktoś kręci? Bo tak to z mojej perspektywy wygląda... Co, może nie? - wyrzuci jej Mariusz.

I to w 1896 odcinku "M jak miłość" znów nie ujdzie uwadze Anety, której załamana Kasia już wcześniej będzie skarżyć się na zachowanie Mariusza, co Chodakowskiej wcale nie zaskoczy. Ale to, co usłyszy od Karskiej, tym razem już tak!

Aneta będzie już przerażona zachowaniem Mariusza w 1896 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1896 odcinku "M jak miłość" Aneta zda sobie sprawę, że to już nie jest normalne i za wszelką cenę spróbuje już uświadomić to Kasi! Szczególnie, że na poważnie zacznie się już bać o swoją przyjaciółkę, którą chorobliwie zazdrosny Mariusz będzie już za bardzo kontrolował. Ale niestety zakochana i zaślepiona nim Karska będzie widzieć to zupełnie inaczej...

- Za chwilę będziesz mu się spowiadać z każdej minuty... - zauważy Aneta.

- Jest zazdrosny i okazuje to w głupi sposób... ale przede wszystkim chce mnie chronić… - uzna Kasia, czym już załamie swoją przyjaciółkę.

Do tego stopnia, że w 1896 odcinku "M jak miłość" Chodakowska spróbuje aż wstrząsnąć Karską i zbuntować ją przeciwko Sanockiemu. Tym bardziej, że w jej ocenie Mariusz będzie nadawał się już do leczenia, bo jego zachowanie przekroczy już wszelkie możliwe granice i w końcu naprawdę będzie mogło skończyć się tragicznie!

- Kaśka, czy ty się słyszysz? To jest chorobliwa potrzeba kontroli, pieprzona obsesja! Jak chcesz być z człowiekiem, który ci nie ufa?! - spróbuje przemówić jej do rozsądku Chodakowska.

To nie będzie koniec kłopotów Kasi z Mariuszem w 1896 odcinku "M jak miłość"!

Ale czy w 1896 odcinku "M jak miłość" Kasia jej posłucha? Niestety, niewiele na to wskazuje, aby Karska zbuntowała się przeciwko swojemu kochankowi. Szczególnie, iż wciąż będzie skrywać przed nim sekret, o którym nawet Aneta nie będzie mieć pojęcia, bo sprawa będzie naprawdę poważna.

I w obecnej sytuacji w 1896 odcinku "M jak miłość"ciężarnej tym bardziej nie będzie się śnić, aby powiedzieć Mariuszowi, że to nie on, a Jakub jest ojcem jej dziecka! Zwłaszcza, że po raz kolejny pozna prawdziwą twarz swojego ukochanego, którego będzie się bać już coraz bardziej, bo on już przestanie mieć hamulce nie tylko względem Karskiego, ale i jej samej!