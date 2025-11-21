M jak miłość, odcinek 1896: Chorobliwie zazdrosny Mariusz zacznie robić Kasi wymówki nawet o Ankę! Zamknie ją w domu? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1896 odcinku "M jak miłość" ciężarna Kasia po raz kolejny zobaczy prawdziwą twarz swojego ukochanego Mariusza, który znów popisze się przed nią swoją chorobliwą zazdrością! Oczywiście, najpierw z powodu Jakuba, gdy odkryje, że były mąż chciał odwiedzić ją w klinice i już zacznie jej robić z tego powodu ostre wymówki! Ale tym razem już się nie pohamuje i nie tylko naskoczy na Karskiego, ale także i ją samą, czym już mocno ją przerazi! Jednak to będzie dopiero początek!

Wszystko przez to, że po tym odkryciu w 1896 odcinku "M jak miłość" Mariusz stanie się coraz bardziej podejrzliwy w kierunku Kasi! I jak tylko dowie się, że planuje się ona wybrać do dentysty, to oczywiście ruszy za nią! Tym bardziej, iż jak podaje swiatseriali.interia.pl będzie pewien, że tak naprawdę chce się ona spotkać z Jakubem! Szczególnie, że nie będzie świadkiem jej rozmowy z laborantką Anną, która ją zaszantażuje i zażąda pieniędzy za milczenie w sprawie zakłamanego testu DNA na ojcostwo jej dziecka!

Mariusz nakryje Kasię na kłamstwie w 1896 odcinku "M jak miłość"!

I z tego też względu w 1896 odcinku "M jak miłość" Kasia także nie powie mu prawdy! Tym bardziej, że już wystraszy ją sam telefon od Anny, a co dopiero jeszcze jakby miała powiedzieć o nim Mariuszowi. Szczególnie, że właśnie to Sokołowska jako jedyna będzie znać jej sekret, który ona sama będzie chciała za wszelką cenę ukryć przed Sanockim i stąd zgodzi się na spotkanie.

Ale ostatecznie w 1896 odcinku "M jak miłość" nie dotrze na nie sama, gdyż prędko dołączy do nich i śledzący ją Mariusz! I w ten sposób odkryje kłamstwo Kasi i oczywiście nie przejdzie wobec tego obojętnie! Zdradzamy, że Sanocki i tym razem nie oszczędzi swojej ciężarnej ukochanej i znów zacznie robić jej ostre wymówki i to nawet względem jej koleżanki!

Chorobliwie zazdrosny Sanocki uwięzi ciężarną Karską w domu w 1896 odcinku "M jak miłość"?

I choć w odpowiedzi w 1896 odcinku "M jak miłość" Kasia zarzuci mu brak zaufania, w czym wcześniej uświadomi ją Aneta (Ilona Janyst), to jednak Mariusz uzna, że ma uzasadnione powody, aby tak się zachowywać. Szczególnie, że przecież ukochana go okłamie, a "niebezpieczeństwo" ze strony Jakuba wciąż będzie na niego czyhać.

Co zatem w tej sytuacji w 1896 odcinku "M jak miłość" zrobi Mariusz? Czy w końcu zamknie ciężarną Kasię w domu i nie pozwoli jej już nic robić i z nikim się spotkać? Czy Karska stanie się jego niewolniczką? A może w końcu sama zdejmie klapki z oczu i od niego odejdzie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

M jak miłość. ZWIASTUN. Chorobliwa zazdrość Mariusza o Kasię. Martyna popsuje przyjaźń z Jakubem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.