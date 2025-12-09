M jak miłość, odcinek 1896: Kasia perfidnie oszuka Mariusza! Zapłaci szantażystce Ance za milczenie w sprawie dziecka - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-12-09 21:29

W 1896 odcinku "M jak miłość" ciężarna Kasia (Paulina Lasota) znajdzie się w potrzasku! Sama jest jednak sobie winna, bo porzuciła Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) dla Mariusza (Mateusz Mosiewicz). Sfałszowała też wynik badania DNA, żeby były mąż uwierzył, że to Sanocki jest ojcem jej dziecka. Ale Mariusz przestanie Kasi ufać, zacznie ją coraz bardziej kontrolować i nie nabierze się na kolejne kłamstwa. Chociaż w 1896 odcinku "M jak miłość" Kasia oszuka go w sprawie dawnej przyjaciółki Anki (Katarzyna Russ), która będzie ją szantażować, Mariusz nie uwierzy. Odkryje, że Kasia zapłaciła szantażystce za milczenie?

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kłamstwa Kasi w 1896 odcinku "M jak miłość" nie wyjdą jeszcze na jaw, ale Mariusz Sanocki zacznie podejrzewać, że ukochana nie jest z nim szczera. Póki co nie będzie miał pojęcia o tym, że Kasia z pomocą dawnej przyjaciółki, Anki Sokołowskiej, sfałszowała wynik testu na ojcostwo, żeby Jakub uwierzył, że to nie on, lecz Mariusz jest ojcem dziecka! A tak naprawdę Kasia jest w ciąży z Karskim. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1896: Kasia pożałuje, że zostawiła Jakuba dla Mariusza! Urządzi jej piekło z zazdrości - WIDEO

Kasia szantażowana przez laborantkę Ankę w 1896 odcinku "M jak miłość"

Laborantka Anna w 1896 odcinku "M jak miłość" poprosi Kasię o spotkanie, a kiedy do niego dojdzie, zażąda pieniędzy od zakłamanej przyjaciółki. Ponieważ zna tajemnicę Kasi o wyniku badania DNA, "poprosi" ją o przelanie 30 tysięcy euro na jej konto. Skąd tak nagłe żądanie Anki? Będzie chciała wyjechać z córką do Niemiec, by uciec od długów męża hazardzisty. "Pożyczka" na mieszkanie i nowy start za granicą to dla Anki jedyna szansa. 

- Mam nóż na gardle. Ty też kiedyś miałaś i ja ci pomogłam...

- Tak, ale dzięki temu nasze rachunki się wyrównały i nie jestem ci nic winna - przypomni Kasi. 

- Tak myślisz?

- To mnóstwo pieniędzy... - Kasia nie odmówi, bo będzie wiedziała, że teraz Anka może ja wydać. 

Mariusz będzie śledził Kasię w 1896 odcinku "M jak miłość" i zobaczy ją z Anką 

Niespodziewanie dołączy do nich Mariusz, który w 1896 odcinku "M jak miłość" będzie śledził Kasię. Wcześniej okłamie go, że idzie do dentysty, a tymczasem zobaczy ją z obcą kobietą. Sanocki od razu wyczuje fałsz w głosie ukochanej i jej zachowaniu. 

- I jak będzie? Pomożesz mi z tą sprawą? - Anka nie odpuści nawet przy Mariuszu.

- Tak jasne. Zobaczę, co da się zrobić i zadzwonię... - wykręci się Kasi, która wmówi kochankowi, że chodzi o "zawodową" sprawę. 

Mariusz nie uwierzy w kłamstwa Kasi w 1896 odcinku "M jak miłość". Dowie się o szantażu?

Oszukiwany Mariusz w 1896 odcinku "M jak miłość" nie uwierzy w ani jedno słowo Kasi. Szczególnie, że w środku nocy przyłapie ją przy laptopie. Będzie wyraźnie zdenerwowana, kiedy przerwie jej robienie przelewu dla Anki Sokołowskiej. 

- Nie możesz spać?

- Nie, wiesz musiałam wypisać receptę pacjentowi. Wyjechał na wakacje i zapomniał leków - Kasia kolejny już raz perfidnie oszuka Mariusza, który tak tego nie zostawi. Na razie jednak nie dowie się o szantażu, któremu jego ukochana uległa ani też o sfałszowanym wyniki testu na ojcostwo. 

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" Paulina Lasota uchyliła rąbka tajemnicy, że na tym problemy Kasi z Mariuszem wcale się nie skończą. 

- Kasia jest w potrzasku. Nie może powiedzieć Mariuszowi o tym, że jest szantażowana, że ma kłopoty. Jeżeli chcemy budować jakiekolwiek relacje na kłamstwie to życie i tak prędzej czy później to zweryfikuje i będziemy słono płacić - zapowiedziała aktorka. 

M jak miłość. Życie Kasi z Mariuszem zamieni się w horror! Słono zapłaci za porzucenie Jakuba
M jak miłość, odcinek 1896: Kasia perfidnie oszuka Mariusza, ale on nie uwierzy! Opłaci szantażystkę Ankę - WIDEO
26 zdjęć
M jak miłość. Marcin nie zapomni o Martynie, a Mariusz wpadnie w obsesję!