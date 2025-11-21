M jak miłość, odcinek 1896: Kasia okłamie Mariusza, a on będzie ją śledzić. Tak ich związek zacznie się sypać – ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 09.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1896. odcinku serialu „M jak miłość” Mariusz zacznie pokazywać swoją prawdziwą twarz obsesyjnego zazdrośnika. Aneta (Ilona Janyst), której łatwiej niż Kasi będzie spojrzeć na jego zachowanie z dystansu, powie jej, że jej partner powinien się leczyć, ale ona zlekceważy słowa przyjaciółki. Stwierdzi, że Sanocki chce ją tylko chronić.

Kasia oszuka Mariusza w 1896. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1896. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia odbierze telefon od laborantki Anny, dzięki której udało się jej oszukać Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Uciekająca do Niemiec przed mężem hazardzistą – razem z córką – Sokołowska zażąda „pożyczki” w wysokości 30 tysięcy euro. Anna jasno da jej do zrozumienia, że Kasia nie ma wyjścia, bo ma nad nią przewagę – może powiedzieć jej partnerowi prawdę o ojcostwie jej dziecka. Była żona Kuby umówi się z nią na spotkanie, a Mariusza okłamie. Powie mu, że ma wizytę u dentysty. Wkrótce przekona się, że on w ogóle już jej nie ufa.

Sekrety i kłamstwa w 1896. odcinku serialu „M jak miłość”

Zaprawionej w kłamstwach Kasi łatwo przyjdzie okłamanie Mariusza, nawet jeżeli będzie to pierwszy raz, kiedy to jemu – jej ukochanemu – powie nieprawdę. Z kolei Mariusz również nie zawaha się ulec niskim instynktom i okaże całkowity brak zaufania w stosunku do swojej partnerki. W 1896. odcinku serialu „M jak miłość” zacznie ją śledzić, przekonany, że ona chce się spotkać z Jakubem w tajemnicy przed nim. Sanocki zjawi się, kiedy Kasia będzie z Anną rozmawiać o przelewie, który jednak zrobi dla niej, by się jej pozbyć ze swojego życia. Gdy się z nią pożegna, wypomni Mariuszowi, że ją śledził – to będzie dla niej oczywiste, że nie zjawił się w kawiarni przypadkowo. On wzruszy tylko ramionami, nie widząc w tym co robi, nic złego – w końcu ona miała być u dentysty. Niedługo potem Kasia znowu go okłamie. Kiedy będzie przelewać pieniądze na rachunek Sokołowskiej i będzie się musiała tłumaczyć Sanockiemu, dlaczego siada do komputera (!) - powie mu, że musi wystawić receptę. Ich relacja od początku była oparta na zdradzie, kłamstwie i oszustwie. Teraz widać, że oboje z Mariuszem są siebie warci – on okazuje się być toksycznym, obsesyjnie zazdrosnym mężczyzną, który nie nadaje się do żadnego związku. Ciekawe, jaka jest prawdziwa przyczyna jego wyjazdu z USA i porzucenia kariery architekta za oceanem. Czy musiał przed kimś lub czymś uciekać…?