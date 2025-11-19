M jak miłość, odcinek 1896: Mariusz zacznie obsesyjnie kontrolować Kasię. Zrobi się nieprzyjemnie, a ona jeszcze będzie bronić toksyka – ZDJĘCIA, WIDEO

„M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 09.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891. odcinku serialu „M jak miłość” Jakub spotka się z Kasią u notariusza. Kiedy ciężarna była żona nagle poczuje się źle i będzie mieć skurcze, odwiezie ją do lekarza. Zwykły, życzliwy gest, a zaowocuje prawdziwą nienawiścią Mariusza.

Mariusz zacznie zagrażać Jakubowi w 1891. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1891. odcinku serialu „M jak miłość” Mariusz nie będzie w stanie przejść do porządku dziennego nad tym, że Jakub zawiezie cierpiącą Kasię do lekarza. Jakby to nie jej dobro się liczyło, ale to, że inny mężczyzna był z nią, pomagając jej, przez godzinę. Mało tego – powie jej, że gdyby to Kuba był ojcem dziecka, gdyby się do niej zbliżył w jakiś intymny sposób, to by go zabił… Bo kocha ją „do szaleństwa”, jak stwierdzi.

Mariusz – niebezpieczny toksyk w 1896. odcinku serialu „M jak miłość”

Mariusz nie wyhamuje ze swoją obsesją kontroli, ale jeszcze ją zintensyfikuje. Kasia będzie zaskoczona, kiedy w 1896. odcinku serialu „M jak miłość” Sanocki dowie się, że Jakub chciał zobaczyć się z nią w klinice i od razu będzie mieć do niej o to pretensje:

- Facet po prostu nie potrafi pogodzić się z twoim odejściem i z tym, że to nie on jest ojcem dziecka!… Ale tobie chyba podoba się, że wokół stale się ktoś kręci? Bo tak to z mojej perspektywy wygląda... Co, może nie? – rzuci zaczepnie.

Dotychczas jego ataki nie były jeszcze tak personalne, ale teraz te słowa „tobie chyba podoba się, że wokół stale się ktoś kręci” naprawdę powinny Kasi dać do myślenia. Oznaczają, że Mariusz to toksyczny mężczyzna, który już zaczął ją obarczać winą za wymyślone przez siebie zdarzenia. Po tym, jak opowie Anecie o tej – i nie tylko tej ostatniej – sytuacji, w przyjaciółce zapali się czerwona lampka.

- Za chwilę będziesz mu się spowiadać z każdej minuty… - ostrzeże ją Chodakowska.

Ale Kasia w typowy dla ofiary sposób zacznie go usprawiedliwiać:

- Jest zazdrosny i okazuje to w głupi sposób... ale przede wszystkim chce mnie chronić…

- Kaśka, czy ty się słyszysz? To jest chorobliwa potrzeba kontroli, pieprzona obsesja! Jak chcesz być z człowiekiem, który ci nie ufa?! – Aneta nie będzie w stanie zrozumieć, jak Kasia może nie widzieć, że Sanocki to niebezpieczny mężczyzna!