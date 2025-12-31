M jak miłość, odcinek 1901: Franka zostawi Pawła z synem Antosiem. Da mu na pożegnanie taki prezent - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1901 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Stan Franki pogorszy się nagle w 1901 odcinku "M jak miłość", więc w tajemnicy przed Pawłem zgłosi się do szpitala na badania. Zduński nie będzie niczego podejrzewał.

Od czasu operacji Franki, która trzy miesiące temu w "M jak miłość" wskutek wypadku pod Grabiną miała uszkodzoną aortę i omal się nie wykrwawiała, wydało mu się, że żona w pełni wróciła do zdrowia. Badania po ryzykownej operacji nie wykazały bowiem niczego niepokojącego, chociaż Artur Rogowski (Robert Moskwa) nie od razu chciał ją wtedy wypuścić do domu ze szpitala. A jednak... Po kilku miesiącach od tej tragedii Franka znów gorzej się poczuje.

Taki prezent Franka da Pawłowi na pożegnanie w 1901 odcinku "M jak miłość"

W 1901 odcinku "M jak miłość" Franka uzna, że musi okłamać Pawła w dobrej wierze, by nie martwił się za bardzo jej stanem. Wręczy mężowi romantyczny prezent z okazji ich rocznicy - breloczek z datą pierwszej randki, który w tej sytuacji będzie prezentem na pożegnanie. Zaraz potem uprzedzi Pawła, że szykuje się na wyjazd w góry do Bukowiny Tatrzańskiej, że chce spędzić kilka dni z góralską rodziną, ale nie zabierze męża i syna ze sobą.

Paweł zostanie sam z synem w 1901 odcinku "M jak miłość"

Podczas jej nieobecności Paweł w 1901 odcinku "M jak miłość" usłyszy, że będzie się musiał zająć Antosiem podczas jej wizyty w górach. Zduński nie zaprotestuje, nie podejrzewając nawet jaki jest prawdziwy powód wyjazdu Franki i gdzie najbliższe dni spędzi jego żona.

Na oddziale kardiologii lekarz uprzedzi Frankę, że dopiero wyniki badań wykażą, czy po operacji uszkodzonej aorty wróci do pełni zdrowia. Otoczy pacjentkę troskliwą opieką, ale wcale jej nie uspokoi diagnozą, że nagłe skoki ciśnienia są alarmujące i nie wróżą nic dobrego.

A kiedy Paweł w 1901 odcinku "M jak miłość" cały czas będzie dzwonił do Franki, bo oprócz opieki nad Antosiem spadnie też na niego kryzys na budowie ich domu Grabinie, Zduńska będzie miała spory problem z utrzymaniem swojego pobytu w szpitalu w tajemnicy.