M jak miłość, odcinek 1895: Martin namierzy Rogowskiego w przychodni i znajdzie Agnes? Posunie się do wszystkiego - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1895 - poniedziałek, 8.12.2025, o godz.20.55 w TVP2

Przyjazd Martina do Grabiny w 1895 odcinku "M jak miłość" będzie oznaczał tylko jedno - ogromne zagrożenie dla Agnes i Rogowskich! Bo były kochanek, który prześladuje córkę Artura nie będzie miał dobrych zamiarów. Przeciwnie!

To dlatego Martin w "M jak miłość" szuka Agnes! Co chce jej zrobić były kochanek?

Przyjechał za nią z Niemiec, żeby odegrać się za to, że Agnes go zostawiła, że zakończyła ich w związek, który przysporzył jej tylko cierpienia. Bo Martin pokazał, jak bezwzględnym potrafi być mężczyzną. Chciał "ukochaną" kontrolować, dręczył ją i nie pozwał na żadną swobodę. Zresztą tak samo postępował z innymi swoimi kobietami. Dlatego teraz Martin nie cofnie się przed niczym, by odnaleźć Agnes, zemścić się na niej za to, że odważyła się go porzucić.

- Martin jest bardzo uparty i dąży do tego, żeby w końcu się odegrać za tą ucieczkę. To jest niezałatwiona sprawa,którą musi załatwić, dlatego, że Agnes postanowiła zniknąć z jego życia. Nie po raz pierwszy zdarza mu się, że ktoś ucieka, a Martin nie może sobie na to pozwolić. To jest jakiegoś rodzaju zemsta - ocenił swojego bohatera Paweł Izdebski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Martin zacznie krążyć po Grabinie w 1895 odcinku "M jak miłość" i wkroczy do przychodni Rogowskiego

Bezwzględny Niemiec w 1895 odcinku "M jak miłość" zacznie krążyć po Grabinie, szukając w internecie informacji o przychodni Artura Rogowskiego. Z pomocą mieszkanek wsi, które zaczepi pod sklepem, namierzy też dom lekarza. Ale wcześniej pojawi się w wiejskim ośrodku zdrowia i zapyta o Rogowskiego spotkaną w rejestracji Judytę Kosowską (Paulina Chruściel). Terapeutka skłamie, że Artur dziś nie pracuje.

To od Judyty w 1895 odcinku "M jak miłość" Marysia dowie się, że ktoś szukał Artura w przychodni, obcokrajowej z niemieckim akcentem. Rogowski domyśli się, że to prześladowca Agnes, ale nie zdąży ją przed nim ochronić, bo Agnes ucieknie. Zrządzeniem losu wypatrzy Martina przed sklepem i od razu opuści dom Artura i jego bliskich.

Martin zaczai się na Rogowskiego przed domem w 1895 odcinku "M jak miłość"!

Nieobliczalny Martin już po zmroku zjawi się na podwórku Mostowiaków, a kiedy Rogowski w 1895 odcinku "M jak miłość" zauważy samochód na niemieckich tablicach rejestracyjnych podbiegnie do kierowcy. Wtedy Martin odjedzie, ale niezbyt daleko. Czekając na dogodny moment, żeby pozbyć się Rogowskiego, który będzie dla niego przeszkodą do odnalezienia Agnes.

- Martin jest zdeterminowany i na pewno znajdzie Agnes. Wie, że teraz musi zrobić wszystko, żeby to się udało. Jeżeli ktokolwiek stanie na drodze Martina, to nie będzie dobry dla tej osoby. Kimkolwiek jest i gdziekolwiek mieszka - zapowiedział Paweł Izdebski z "Kulisach serialu M jak miłość".

