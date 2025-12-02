M jak miłość, odcinek 1899: Tak rodzina Rogowskiego dowie się, że Agnes jest jego córką! Tylko Artur nie pozna prawdy? - WIDEO

M jak miłość" odcinek 1899 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Finał "M jak miłość" w tym roku będzie trzymał w napięciu, a ostatni odcinek 1899 odcinek, który zostanie wyemitowany przed przerwą świąteczno-noworoczną w poniedziałek, 22 grudnia 2025 roku, wywróci życie Rogowskich w Grabinie do góry nogami.

Kiedy i jak w "M jak miłość" Rogowski dowie się, że jest ojcem Agnes?

Do samego końca w 1899 odcinku "M jak miłość" nie będzie wiadomo, jak i kiedy Artur dowie się, że jest ojcem Agnes, że badania DNA, zlecone przez niemiecką lekarkę, potwierdziły ich pokrewieństwo. Zgodnie z podejrzeniami Agnes, która po śmierci swojej matki Elsy odkryła jej listy do Rogowskiego, napisane tuż po ich rozstaniu, kiedy już wiedziała, że jest z nim w ciąży.

Ucieczka Agnes z Grabiny w 1899 odcinku "M jak miłość" wzbudzi niepokój Basi i Artura, którzy nie przestaną się o nią martwić. Nastoletnia córka Rogowskich nie wyda siostry, lecz jej zachowanie, strach o Niemkę dadzą wszystkim domownikom do myślenia. Szczególnie Marysi (Małgorzata Pieńkowska), która już zauważyła jak Agnes lgnie do jej męża, jak są ze sobą blisko. Zupełnie jak ojciec z córką! W pobliżu cały czas będzie się czaił Martin.

Czy Martin znajdzie Agnes? W 1899 odcinku "M jak miłość" zagrożona rodzina Artura

- Martin jest bardzo uparty i dąży do tego, żeby w końcu się odegrać za tą ucieczkę. To jest niezałatwiona sprawa,którą musi załatwić, dlatego, że Agnes postanowiła zniknąć z jego życia. Nie po raz pierwszy zdarza mu się, że ktoś ucieka, a Martin nie może sobie na to pozwolić. To jest jakiegoś rodzaju zemsta. Martin jest zdeterminowany i na pewno znajdzie Agnes. Wie, że teraz musi zrobić wszystko, żeby to się udało. Jeżeli ktokolwiek stanie na drodze Martina, to nie będzie dobry dla tej osoby. Kimkolwiek jest i gdziekolwiek mieszka - zapowiedział Paweł Izdebski z "Kulisach serialu M jak miłość". - To jest szalony człowiek, więc jest zdolny do wszystkiego. Agnes się bardzo boi, że Martin może jej zabrać to, co jest dla niej najcenniejsze, czyli jej nową rodzinę. Dlatego ukrywa się, żeby zakończyć ten horror... - wyjaśniła Amanda Mincewicz.

Rodzina Rogowskiego w 1899 odcinku "M jak miłość" domyśli się, kto jest ojcem Agnes

W 1899 odcinku "M jak miłość" sytuacja zrobi się mocno dramatyczna i niepewna. Jakby w każdej chwili miała się wymknąć spod kontroli. Agnes pozostanie w ukryciu, z dala od domu Mostowiaków w Grabinie. W desperacji będzie gotowa uciec przed Martinem aż do USA. Tymczasem Rogowski i Basia będą się o nią zamartwiać, a ich troska o Niemkę sprawi, że praktycznie cała rodzina, z Marysią i Barbarą (Teresa Lipowska) na czele, domyśli się, kto jest ojcem Agnes.