M jak miłość, odcinek 1899: Dorota i Bartek przygarną Franka. Zabiorą go ze szpitala i wtedy rozegra się dramat

"M jak miłość" odcinek 1899 - poniedziałek, 22.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Dorota i Bartek w 1899 odcinku "M jak miłość" wezmą do siebie Franka. Małżonkowie będą poruszeni losem chłopca z kliniki Olka (Maurycy Popiel), potwornie skrzywdzonego przez ojczyma pacjenta Anety (Ilona Janyst), który stracił wszystko i nie będzie miał dokąd wrócić po opuszczeniu szpitala. Oprócz Lisieckich i Anety, tylko trener z klubu piłkarskiego będzie się interesował tym, co czeka Franka, przed którym długa rehabilitacja po kontuzji i operacji nogi.

Franek przyjedzie do Grabiny do Doroty i Bartka w 1899 odcinku "M jak miłość"

Z każdym dniem przyjaźń Doroty i Franka stanie się silniejsza, więc w 1899 odcinku "M jak miłość" Bartek zaprosi chłopca na imprezę w siedlisku w Grabinie. Dlaczego właśnie tam? Bo w ramach niespodzianki dla Doroty postanowi kupić od Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek) Budzyńskich ich pensjonat, który kilka lat temu był także domem Lisieckiego. Wówczas Bartek mieszkał tam z ówczesną żoną Ulą (Iga Krefft), a także ze swoim nieżyjącym już bratem Andrzejkiem (Tomasz Oświeciński) i bratową Marzenką (Olga Szomańska).

Mimo że leczenie Franka w 1899 odcinku "M jak miłość" jeszcze się nie skończy, Dorota nadal będzie płaciła za rehabilitację chłopca, by wyzdrowiał, wyszedł z kontuzji i zawalczył o swoje życie, to okrutny los znów ciężko go doświadczy. Jakby piekło, które przeżył w domu z bezwzględnym, brutalnym ojczymem to było jeszcze mało.

Dramatyczny finał imprezy Doroty i Bartka z Frankiem w 1899 odcinku "M jak miłość"

Niestety wizyta Franka w Grabinie, wspólna impreza z Dorotą i Bartkiem oraz ich przyjaciółmi w siedlisku w 1899 odcinku "M jak miłość" będzie miała dramatyczny finał. Bo osierocony chłopiec, którego przy życiu trzyma tylko przyjaźń z Dorotą i myśli, że znów będzie grał w piłkę, odkryje nagle, że po kontuzji nie wróci już na boisko i nie ma szans na karierę w sporcie.

Dorota zastąpi Frankowi matkę w 1899 odcinku "M jak miłość"

W tym trudnym dla Franka momencie w 1899 odcinku "M jak miłość" Dorota udowodni, jak jest dla niej ważny. Bo rozpalił w niej instynkt macierzyński, pokochała go, jak własne dziecko, a i Franek dostrzegł w niej swoją matkę. Powiedział przecież, że gdyby jego mama żyła, byłaby taka jak Dorota. Teraz milionerka zrobi wszystko, że Franek się nie załamał, nie zrezygnował z walki o zdrowie i powrót do formy.