M jak miłość, odcinek 1893: Atak na Lenkę. Podła dziewczyna Grześka ośmieszy ją przed całą szkołą - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zdradzona Lenka w 1893 odcinku "M jak miłość" odkryje w końcu, że Grzesiek cały czas bawił się jej uczuciami i za jej plecami spotykał się z inną - wyrachowaną, złą do szpiku kości "koleżanką" z równoległej klasy. A wszystko dzięki zdjęciom ze wspólnej wycieczki, które zamieści w sieci Julita, ogłaszając na profilu społecznościowym, że ona i Grzesiek są razem.

Julita zacznie grozić Lence w 1893 odcinku "M jak miłość"

Serce Lenki rozpadnie się na kawałki, gdy dodatkowo w 1893 odcinku "M jak miłość" zobaczy swojego chłopaka z Julitą w szkole, jak są blisko i świetnie się ze sobą bawią. Na tym nie koniec, bo podła rywalka zaatakuje Lenkę w szkole. Rzuci się na Zduńską, żądając, by zostawiła „jej” chłopaka w spokoju.

- Jeśli nie odczepisz od Grześka, zniszczę cię w internecie… Obsmaruję cię tak, że cała szkoła będzie miała ubaw po pachy! Jesteś żałosna! On był z tobą tylko z litości!

Grzesiek będzie chciał odzyskać Lenkę w 1893 odcinku "M jak miłość"

Po tak okrutnym ataku w 1893 odcinku "M jak miłość" Lenka wybuchnie płaczem. Zalana łzami wróci do domu i od razu z Grześkiem zerwie. Chłopak nie odpuści jednak tak łatwo. Zupełnie jakby szczerze żałował zdrady...

Grzesiek zjawi się w domu przy Deszczowej i spróbuje Lenkę odzyskać. Ona jednak nie będzie chciała już go widzieć. Za bardzo ją zrani swoją zdradą i kłamstwami.

- Proszę cię, porozmawiaj ze mną, pozwól mi wytłumaczyć Lenka! Otwórz! To nie jest tak, jak myślisz… Julita to wszystko ukartowała, zrobiła to specjalnie! Dałem się zmanipulować - zacznie się bronić Grzesiek, lecz w 1893 odcinku "M jak miłość" bliscy Lenki - brat Misiek (Aleksander Bożyk) i babcia Marysia (Małgorzata Pieńkowska) każą mu się wynosić.

Julia nakręci hejt na Lenkę w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Na tym jednak nie koniec problemów Lenki z Julitą, bo kolejne odcinki "M jak miłość" pokażą, jak bezwzględna potrafi być dziewczyna Grześka, która zamieni życie córki Zduńskich w koszmar. Julita nie będzie miała żadnych granic. Będzie w stanie posunąć się do wszystkiego, żeby upokorzyć Lenkę, pokazać jej, że jest lepsza, ładniejsza i bardziej lubiana.

- Julita potrafi manipulować ludźmi. Chce mieć wszystko i na teraz. Idzie po trupach do celu. Ona chce mieć Grześka! Julita jest hejterka. To co odczuwa Lenka, w ogóle ją nie obchodzi. Chce żeby ją nie lubili, żeby się z niej śmiali - powiedziała o swojej bohaterce Sofia Stelmakh w "Kulisach serialu M jak miłość".

M jak miłość. Lenka ofiarą hejtu! Wredna Julita będzie chciała ją zniszczyć