M jak miłość, odcinek 1893: Areszt dla Magdy przedłużony. Budzyński będzie udawał lekarza, żeby dostać się do żony - WIDEO

Agnieszka Pyź
2025-12-01 16:46

W 1893 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) nie wyjdzie z aresztu! Nie udowodni, że jest niewinna, że nie ukradła miliona złotych z konta swojej fundacji. Co gorsza policja przedłuży areszt dla Magdy, bo nie zakończy jeszcze śledztwa w sprawie przekrętu na wielką skalę - defraudacji pieniędzy, które były darowizną od Jana Baczewskiego (Arkadiusz Głogowski). Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) znajdzie sposób, jak w 1893 odcinku "M jak miłość" spotkać się z Magdą. Będzie udawał lekarza chorej na serce żony, która po aresztowaniu będzie wymagała pomocy kardiologa. Poznaj szczegóły.

"M jak miłość" odcinek 1893 - poniedziałek, 1.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Więzienny horror Magdy w 1893 odcinku "M jak miłość" wcale się nie skończy. Policja będzie miała tak mocne dowody na to, że Budzyńska ukradła z konta swojej fundacji milion złotych darowizny od Baczewskiego, przelała jej na rachunek bankowy na Kajmanach, że nie wypuści jej na wolność. Nawet najlepsi prawnicy - Andrzej i Piotrek (Marcin Mroczek) - nie załatwią tego, by Magda wyszła z aresztu i odpowiadała z wolnej stopy na postawiony jej zarzut defraudacji pieniędzy. 

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1893: Tak Święcicki i jego brat Błażej będą świętować aresztowanie Magdy. Nie wyda się, że to oni ją wrobili - WIDEO

Oto, co w 1893 odcinku "M jak miłość" Magda usłyszy na przesłuchaniu

Aresztowana Magda w 1893 odcinku "M jak miłość" w obecności swojego obrońcy Piotrka zostanie przesłuchana najpierw przez aspiranta Przewrockiego  (Remigiusz Jankowski), który prowadzi w jej sprawie śledztwo, a potem przez prokuratora. Budzyńska usłyszy pytanie, gdzie jest darowizna od Baczewskiego, skoro "zniknęła" z konta fundacji i co wie o rachunku bankowym na wyspach na Morzu Karaibskim. 

- Nie ma pani żadnego konta na Kajmanach? - zacznie naciskać policjant. - Nie wiem, kto przelał te pieniądze! - zezna Magda, którą obciążą kolejne sfabrykowane dowody, za którymi stoi haker Błażej Święcicki (Adrian Budakow). 

Andrzej Budzyński przebrany za lekarza spotka się z Magdą w areszcie w 1893 odcinku "M jak miłość"

Ponieważ śledczy w 1893 odcinku "M jak miłość" nie pozwolą Andrzejowi zobaczyć się z Magdą w areszcie, Budzyński posunie się do podstępu. Budzyński z pomocą dyrektora aresztu, załatwi chorej na serce Magdzie konsultację kardiologiczną. W jej stanie, po przeszczepie serca, stres spowodowany aresztowaniem może doprowadzić przecież nawet do śmierci.

To Andrzej przebierze się za lekarza Magdy, żeby być blisko żony, pocieszyć ją i zapewnić, że odkryje, kto ją w to wrobił. W lekarskim fartuchu Budzyński zjawi się w areszcie u Magdy...

- Nic z tego nie rozumiem! Nie wiem, jak do tego doszło… Co zrobiłam nie tak?

- Ty nic nie zrobiłaś… Po prostu ktoś chciał ci zrobić krzywdę i to mu się udało. A ja się nie zorientowałem, straciłem czujność, nie zadziałałem na czas… Nie powstrzymałem go. Przepraszam, kochanie. Wyciągnę cię stamtąd, obiecuję… I dowiem się, kto za tym wszystkim stoi! Masz moje słowo…

M jak miłość. Magda aresztowana! To zemsta Święcickich
M jak miłość, odcinek 1893: Areszt dla Magdy przedłużony. Budzyński dostanie się do chorej żony, bo będzie udawał lekarza - WIDEO
