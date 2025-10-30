M jak miłość, odcinek 1891: Martyna zerwie kontakt z Jakubem! Wścieknie się, gdy nie prześpi się z nią po ślubie Marcina - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891 odcinku "M jak miłość" Martyna i Jakub już nie będą ani przyjaciółmi, ani kochankami! I choć po swoich rozstaniach bardzo mocno się do siebie zbliżyli, gdyż potrafili zrozumieć się bez słów i naprawdę mogli na siebie liczyć o każdej porze dnia i nocy, to jednak niemoralna propozycja lekarki zmieni między nimi wszystko!

Tym bardziej, że Karski na nią nie przystanie, za co w 1891 odcinku "M jak miłość" zapłaci najwyższą cenę, bo obrażona i wściekła Wysocka nagle przestanie się do niego odzywać! Ale jak do tego dojdzie i o co będzie chodzić?

Jakub nie zgodzi się spędzić nocy z Martyną w 1890 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że tuż po ślubie Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość", który oboje ich dobije, ale przede wszystkim Martynę, bo to nie ona będzie stać u boku swojego ukochanego Chodakowskiego, przyjaciele wylądują w leśniczówce lekarki. Tyle tylko, że już nie po to, aby ze sobą rozmawiać, gdyż Wysocka przejdzie do bardziej zdecydowanych czynów! Przyjaciółka Karskiego mocno się do niego przytuli, a następnie zaproponuje mu, aby spędził z nią noc!

Ale w 1890 odcinku "M jak miłość" Jakub jej odmówi i nie zgodzi się z nią przespać, czym mocno ją zrani! A to dlatego, że nie będzie chciał być jedynie nagrodą pocieszenia, gdyż doskonale będzie wiedział, że mimo wszystko Martyna wciąż będzie kochać Marcina, z czego z resztą wcześniej sama będzie mu się zwierzać. Szczególnie, że tuż przed jego ślubem, jak i w jego trakcie będzie mieć kryzys.

Podobnie z resztą jak i sam Jakub, gdyż ich ślub dobitnie pokaże mu to, czego i jemu nie udało się osiągnąć, gdyż przecież jego ukochana Kasia (Paulina Lasota) będzie teraz oczekiwać jego upragnionego dziecka, ale z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Ale mimo tego zachowa trzeźwość umysłu i nie da się ponieść emocjom w przeciwieństwie do Martyny!

- Ślub Kamy i Marcina jest momentem trudnym. I dla Martyny i dla Jakuba. Momentem, który pokazuje,czego Jakubowi nie udało się osiągnąć... Podobnie jak Jakub, Martyna widzi, że to jest życie, którego ona nigdy nie będzie miała. Obydwoje widzą, że ponieśli porażkę... Pytanie, czy Jakub i Martyna są w ogóle otwarci na to, żeby budować swoje życie, otworzyć się na drugiego człowieka. I jak ta relacja ich się rozwinie i w którym pójdzie kierunku... - przyznał Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach M jak miłość".

- Martyna żyje tu i teraz i reaguje. Jakub patrzy troszeczkę do przodu. Martyna jest trochę innej konstrukcji. Ten jego świat Martyna często wystawia na próbę - mówiła Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach M jak miłość".

Zraniona Wysocka odetnie się od Karskiego w 1891 odcinku "M jak miłość"!

I tego w 1891 odcinku "M jak miłość" odrzucona i zraniona Martyna nie będzie mogła darować Jakubowi, na którego po prostu się obrazi! Wysocka tak wścieknie się na Karskiego, że nawet przestanie się do niego odzywać i nagle zerwie z nim kontakt.

I to tylko dlatego, że w 1891 odcinku "M jak miłość" Jakub sam nie będzie gotowy na nowy związek, gdyż wciąż będzie kochał swoją ciężarną byłą żonę Kasię. Tak samo jak Martyna, która wciąż będzie darzyć uczuciem Marcina, przez co ich wspólna noc nie miałaby sensu!

M jak miłość.Martyna kochanką Jakuba. Kasia poczuje zazdrość o byłego męża Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.