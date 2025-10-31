M jak miłość, odcinek 1891: Mariusz zrobi się szaleńczo zazdrosny o ciężarną Kasię! Nie takiego faceta chciała

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891 odcinku "M jak miłość" ciężarna Kasia odkryje, że Mariusz stał się o nią chorobliwie zazdrosny! I choć do tej pory jej kochanek niczego się bał, gdyż był spokojny nawet o to, że dla niego zostawi swojego męża, co faktycznie się stało, to jednak teraz wszystko się zmieni. Czyżby wpłynęły na to wyrzuty sumienia, jakie Karska w końcu zaczęła odczuwać względem swojego byłego już męża za to wszystko, co mu zrobiła?

Czy w 1891 odcinku "M jak miłość" Mariusz zacznie się obawiać, że jego ciężarna ukochana mogłaby wrócić do Jakuba i stąd aż tak zacznie szaleć o nią z zazdrości? A może będzie ku temu jeszcze inny powód?

Ciężarna Kasia zacznie coraz bardziej żałować związku z Mariuszem w 1891 odcinku "M jak miłość"?

Tym bardziej, że i Kasia poczuła uczucie zazdrości, gdy zobaczyła u boku Jakuba, Martynę (Magdalena Turczeniewicz). A zwłaszcza w perspektywie tego, że to przecież jego dziecko będzie nosić pod sercem, a nie Mariusza. Ale oczywiście, żaden z panów wciąż nie będzie tego świadomy. Jednak czyżby obecnego zachowanie Sanockiego w 1891 odcinku "M jak miłość" wpłynęło na to, że Karska byłaby gotowa w końcu powiedzieć im prawdę i wrócić z powrotem do Jakuba?

Szczególnie, że w 1891 odcinku "M jak miłość" jej były mąż wciąż pozostanie do wzięcia, gdyż po ślubie Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Krzysztof Kwiatkowski) nie prześpi się z Martyną. Karski nie będzie chciał być nagrodą pocieszenia dla Wysockiej, tym bardziej, że sam wciąż będzie kochał swoją zdradziecką i kłamliwą byłą żonę i nie będzie chciał leczyć się w taki sposób! A zatem czy dla byłych małżonków jeszcze będzie szansa?

Karscy znów będą razem w 1891 odcinku "M jak miłość"?

Czy w 1891 odcinku "M jak miłość" ciężarna Kasia wreszcie przejrzy na oczy i zrozumie, że źle wybrała, gdy pozna prawdziwą twarz swojego kochanka? Czy zdecyduje się wrócić do Jakuba i wspólnie z nim wychować ich dziecko?

A może jednak w 1891 odcinku "M jak miłość" poradzi sobie z chorobliwą zazdrością Sanockiego i pozostanie w związku z kochankiem? A kto wie, może nawet jej się ona spodoba? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!