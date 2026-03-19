Panna młoda, odcinek 66: Pierwszy pocałunek Hancer i Cihana po cudownej randce. Na ten moment czekają wszyscy - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 66 - czwartek, 9.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Pierwszy pocałunek Hancer i Cihana w 66 odcinku "Panna młoda" to chwila, na którą fani tureckiego serialu czekali od samego początku. Czyli od dnia, w którym główni bohaterowie się poznali. To ponad dwa miesiące wymienionych ukradkiem spojrzeń, rodzącego się powoli uczucia, które w ich przypadku będzie tak silne, że zdoła pokonać jeszcze wiele przeciwności losu. Przede wszystkim intryg bezwzględnej matki Cihana - Mukkader!

Trudne chwile połączą Hancer i Cihana w telenoweli "Panna młoda"

Para połączona małżeńskim kontraktem, ślubną umową, która zakłada, że Hancer ma urodzić Cihanowi dziecko, dziedzica, który będzie jedynym spadkobiercą jego rodzinne fortuny rodziny z każdym dniem będzie zbliżała się do siebie coraz bardziej. Ale największym przełomem w ich relacjach będzie choroba brata Hancer, Cemila. Właśnie wtedy Cihan udowodni żonie, że jest dla niej w stanie zrobić wszystko! To on namówi chorego Cemila, by poddał się operacji i walczył o swoje życie.

Hancer rzuci się Cihanowi w ramiona w 65 odcinku "Panna młoda"

Już w 65 odcinku "Panna młoda" po udanej operacji Cemila w szpitalu wszystkich opanuje wielka radość. Hancer nie zapanuje nad emocjami i rzuci się Cihanowi na szyję, dziękując mężowi za to, że uratował jej brata przed śmiercią. Jeszcze tego samego dnia Hancer i Cihan pójdą na pierwszą prawdziwą randkę do restauracji starych znajomych milionera. Ten wieczór będzie dla nich okazją, by poznać się bliżej i przekroczyć kolejną barierę intymności...

Tak Cihan pierwszy raz pocałuje Hancer w 66 odcinku "Panna młoda"

A kiedy małżonkowie wrócą do posiadłości Cihana, który w 66 odcinku "Panna młoda" nagle zatrzyma auto na podjeździe, stanie się to, na co wszyscy czekają! Mąż nie pozwoli Hancer wyjść z samochodu. Delikatnie chwyci ją za rękę, czule spojrzy w oczy i zaraz potem pocałuje w policzek. Za tym niewinnym pocałunkiem Hancer i Cihana będzie się kryło więcej niż za tysiącem słów, których żadne z nich póki co nie ma odwagi wypowiedzieć głośno.

Świadkiem pierwszego pocałunku Hancer i Cihana w 66 odcinku "Panna młoda" będzie Beyza! Była żona biznesmena wpadnie w szał, że jej rywalka dopięła swego i rozkochała go w sobie! Tego dnia Beyza zacznie jeszcze bardziej podjudzać Mukadder przeciwko Hancer.

"Panna młoda" - ile odcinków i sezonów liczy turecki serial?

Telenowela "Panna młoda" zdobyła w Turcji ogromną popularność, że zdecydowano się nakręcić 3 sezony. Dotąd wyemitowano ponad 390 odcinków, ale wciąż powstają kolejne. W Polsce na razie przewidziana jest emisja dwóch sezonów "Panna młoda" liczących 320 odcinków.