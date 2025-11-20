M jak miłość, odcinek 1891: Jakub uznany za ojca dziecka Kasi! Prawda wreszcie wyjdzie na jaw? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jak długo jeszcze w "M jak miłość" Kasia będzie okłamywała Jakuba, że to Mariusz jest ojcem jej dziecka? Kiedy i w jaki sposób Karski odkryje, że była żona dopuściła się poważnego fałszerstwa, że z pomocą koleżanki Anki (Katarzyna Russ) z laboratorium zadbała o to, żeby wynik testu na ojcostwo wykazał, że nie ma zgodności próbek krwi jego i dziecka?

Już niebawem wokół zakłamanej Kasi zacznie się zaciskać coraz mocniejsza pętla. Bo Anka stanie się jej największym wrogiem i posunie się do szantażu, żądając od Kasi pieniędzy w zamian za milczenie. Wygląda na to, że ciężarna lekarka będzie musiała zapłacić wysoką cenę za to, żeby jej kłamstwo nie wyszło na jaw!

Jakub w 1891 odcinku "M jak miłość" usłyszy, że jest ojcem dziecka Kasi

Ale zanim to nastąpi, to już w 1891 odcinku "M jak miłość" ktoś inny uzna Jakuba za ojca dziecka Kasi. Nie mając pojęcia o tym, że wypowiadając te słowa, wzbudzi ogromny strach, wręcz panikę w ciężarnej, że wszystko się wyda i prawda ujrzy światło dzienne. Kim będzie ta osoba? To pielęgniarka z rejestracji w gabinecie lekarza Kasi, który przyjmie ją, kiedy nagle wystąpią bolesne skurcze i to właśnie Jakub zawiezie byłą żonę do ginekologa.

- Doktor za moment panią przyjmie. Tata oczywiście też może wejść - zwróci się pielęgniarka do Jakuba, a Kasia od razu zblednie. - To nie jest tata! - zaprzeczy, kolejny raz powtarzając to kłamstwo. - Nie jestem tatą... - przyzna zawiedziony Karski.

Jakub poczuje się jak prawdziwy ojciec w 1891 odcinku "M jak miłość"

Po raz pierwszy od sfałszowania przez Kasię testów na ojcostwo Jakub w 1891 odcinku "M jak miłość" będzie mógł się poczuć jak prawdziwy ojciec dziecka. Po wizycie z byłą żoną u lekarza Karski zwierzy się Martynie (Magdalena Turczeniewicz) ze swoich uczuć związanych ze zdradą Kasi i dzieckiem, która lada moment się urodzi.