M jak miłość, odcinek 1891: Brutalny atak na Anetę i Olka w klinice. Gangster Wójcik tak tego nie zostawi - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2025-11-21 21:45

W 1891 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) padną ofiarami ataku brutalnego ojczyma (Marcin Sitek) pacjenta z ich oddziału, Franka (Jarosław Śmigielski)! Potwór, który pobił chłopca, teraz będzie chciał pobić Anetę. W jej obronie stanie jednak Chodakowski, który zupełnie niechcący znokautuje własną żonę... Napad na lekarzy w klinice w 1891 odcinku "M jak miłość" zwróci uwagę gangstera Wójcika (Jakub Kornacki), który obieca, że zajmie się osobiście napastnikiem. Mimo że ojczyma Franka zgarnie policja... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Napad na Anetę i Olka w klinice w 1891 odcinku "M jak miłość" postawi na nogi cały oddział ortopedii, personel i pacjentów. Szczególnie zainteresowany tym, co spotka Chodakowskich będzie "biznesmen" Wójcik, którego syn dzięki Chodakowskim odzyskał zdrowie. Mały Tymek będzie akurat w klinice na kontroli, a jego ojciec, widząc zamieszanie, nie pozostanie obojętny. Bo cały czas czuje, że ma wobec Anety i Olka dług do spłacenia.

Ojczym Franka zaatakuje Anetę w klinice w 1891 odcinku "M jak miłość

Jak dojdzie do napaści na lekarzy w 1891 odcinku "M jak miłość", której dopuści się ojczym Franka? Agresywny, nieobliczalny potwór, który pobił chłopca wkroczy do kliniki do pokoju lekarskiego brutalnie zaatakuje w Anetę.

- Co się wpieprzasz w nie swoje sprawy?!

- Proszę stąd wyjść albo zadzwonię policję...

- Jeszcze psy chcesz na mnie nasyłać?!

- Bijesz dzieciaka, gnoju!

- Twojego, suko?!

- Wyjdź stąd!

To Olek uderzy Anetę w 1891 odcinku "M jak miłość"

W obronie żony stanie Olek, który w 1891 odcinku "M jak miłość" przybierze pozycję do kontrataku, niczym bokser. Sytuacja tylko się pogorszy, kiedy Aneta oberwie łokciem od męża, padnie na kanapę, a Chodakowski w tym czasie jednym potężnym ciosem znokautuje też napastnika. 

- To jego aresztujcie! Bokser w kitlu! Jeszcze cię znajdę! - zacznie się odgrażać ojczym Franka, którego zatrzyma policja. 

Wójcik w 1891 odcinku "M jak miłość" zapewni Chodakowskich, że zadba o ich bezpieczeństwo

W finale 1891 odcinka "M jak miłość" do akcji ruszy także gangster Wójcik. Nie pozwoli na to, żeby jakiś drań, który znęcał się nad dzieckiem, teraz zagrażał Chodakowskim. Zaczepi Anetę i Olka w windzie i zapewni, że zajmie się ojczymem Franka.

- Pani doktor, ja chciałem tylko powiedzieć, że jest pani fantastyczną lekarką. Ma pani cudowne serce do dzieci. A z tym kimś już nie będzie pani miała kłopotów. Osobiście o to zadbam...

- A jak Wójcik naprawdę się nim zajmie? - zaniepokoi się Aneta. 

- Kochanie, nawet tak nie mów... - doda Olek. 

W kolejnym odcinkach "M jak miłość" okaże się, jak wiele Wójcik jest w stanie zrobić, żeby chronić Anetę i Olka przed wszelkim niebezpieczeństwem. 

