M jak miłość, odcinek 1896: Olek zostanie szefem Kamy! Do personelu kliniki dołączy kolejna Chodakowska – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 09.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Po powrocie z bajecznej podróży poślubnej na rajskie Malediwy, w 1895. odcinku serialu „M jak miłość” młodzi małżonkowie niemal od razu się pokłócą. Marcin da Kamie do zrozumienia, że nie zgadza się na jej pomoc w agencji detektywistycznej, ponieważ nie chce, by się niepotrzebnie narażała na niebezpieczeństwo. A ją wyprowadzi to z równowagi – nie przywykła do tego, by coś nie szło po jej myśli.

Po pierwszej kłótni Kamy i Marcina w 1895. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1895. odcinku serialu „M jak miłość” Kama z Marcinem odwiedzą bliskich w Grabinie. Barbara (Teresa Lipowska) i Marysia (Małgorzata Pieńkowska) od razu zauważą, że coś się między młodymi małżonkami wydarzyło. Od słowa do słowa, poznają prawdę i staną murem za dziewczyną, namawiając ją do walki o to, co sobie zamierzyła, przy okazji „lecząc” ją szarlotką i melisą.

Kama w klinice Anety i Olka w 1896. odcinku serialu „M jak miłość”

Kamie jednak słabo wyjdzie walka o swoje, bo w 1896. odcinku serialu „M jak miłość” Marcin nadal nie zmieni zdania o jej pracy w agencji – w dalszym ciągu się na nią nie zgodzi, martwiąc się o jej bezpieczeństwo. Jego żona pojawi się za to w klinice u Anety i Olka, gotowa na podjęcie zatrudnienia. Oboje z miejsca zaczną sobie z niej dworować:

- O której to się przychodzi do pracy? W klinice obowiązują określone standardy... Spóźnienia są nie do przyjęcia!

- Ale ja przecież... załatwiałam formalności w sekretariacie… - wytłumaczy onieśmielona Kama.

- I pierwsze polecenie służbowe: dziś wieczorem kolacja! U was... Twój nowy szef miałby ochotę na kluski, roladę i modrą kapustę! – zacznie od razu dyrygować nową pracownicą Aneta.

- Oczywiście! Załatwione! – przytaknie sterroryzowana Kama.

- ..No!

- Witamy na pokładzie… Spadłaś nam z nieba! – stwierdzi Olek.

- Chodź, pokażę ci klinikę i wszystko opowiem! Gdzie, kto, co i jak... - doda Aneta i weźmie nieco przerażoną dziewczynę pod ramię.