M jak miłość, odcinek 1891: Aneta wyśmieje Kasię przed Olkiem! Tak podsumuje jej związek z Mariuszem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891 odcinku "M jak miłość" Aneta nie zachowa problemów Kasi i Mariusza wyłącznie dla siebie! A wręcz przeciwnie, gdyż otwarcie powie Karskiej, co myśli na temat Sanockiego, gdy ta przyjdzie jej się poskarżyć na jego ostatnie niepokojące zachowanie. Szczególnie, że jej przyjaciółka wciąż będzie mieć klapki na oczach i mimo tego, nadal będzie go bronić.

Ale Chodakowska w 1891 odcinku "M jak miłość" będzie wiedzieć swoje i nie zostawi tego dla siebie. I tuż po rozmowie z Kasią, o wszystkim powie także i Olkowi, licząc, że reakcja męża będzie już zupełnie inna niż naiwnej i ślepo zakochanej Kasi!

Aneta doniesie Olkowi o kłopotach Kasi i Mariusza w 1891 odcinku "M jak miłość"!

W 1891 odcinku "M jak miłość" Aneta zacznie otwarcie kpić ze związku Kasi i Mariusza, który jednak nie okaże się takim ideałem, za jakiego brała go jego przyjaciółka. Do tego stopnia, że zostawiła dla niego przecież Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski), gdyż to on miał być dla niej lepszym wyborem, ale finalnie okazało się, że jednak nie bardzo!

I właśnie to w 1891 odcinku "M jak miłość" zacznie wyśmiewać Chodakowska. Jednak ku jej zaskoczeniu reakcja jej męża będzie zupełnie inna! I mimo tego, iż Karski będzie jego przyjacielem, to Olek wcale nie będzie najeżdżał z tego ze względu na jego byłą niewierną i kłamliwą żonę! A wręcz przeciwnie!

- I taka miała być romantyczna miłość, a tu co? - zakpi z nich Aneta.

- Daj spokój, może się muszą dotrzeć - zasugeruje jej Olek.

Chodakowska nie pomyli się co do Mariusza w 1891 odcinku "M jak miłość"!

Jednak tym w 1891 odcinku "M jak miłość" wcale nie przekona Anety. I słusznie, bo w tym przypadku Chodakowska będzie mieć absolutną rację, gdyż Sanocki wcale nie będzie takim ideałem, jakiego chciała Karska! Ale Kasia zrozumie to za późno!

Szczególnie, że w 1891 odcinku "M jak miłość" znajdzie się już w naprawdę trudnej sytuacji, gdy wreszcie pozna prawdziwą twarz Mariusza i na poważnie zacznie się go bać! Tym bardziej, że przecież wciąż będzie okłamywać go w sprawie ojcostwa swojego dziecka i Jakuba!