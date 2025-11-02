M jak miłość, odcinek 1890: Załamana Martyna zepsuje Jakubowi wesele Marcina. Oszczędzi jej wstydu i zabierze do domu - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1890 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” Martyna i Jakub ciągną ku sobie, ale wciąż pozostają tylko – albo aż – przyjaciółmi. Czy ich relacja się zmieni? Przed Wysocką bardzo trudne dni...

Potworny dzień Martyny w 1890. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1890. odcinku serialu „M jak miłość” dzień ślubu Marcina i Kamy będzie dla Martyny bardzo trudny. Wiedząc o tym, Jakub postanowi przekonać się, czy wszystko z nią w porządku i zapuka do leśniczówki wczesnym rankiem, zwłaszcza że całą noc spędzi nieopodal na nocnej, detektywistycznej obserwacji. Poprosi zdziwioną jego wizytą Wysocką o mocną kawę. Ona pokiwa tylko głową i stwierdzi, że w rzeczywistości chciał pewnie sprawdzić, czy nie upiła się poprzedniej nocy. Kuba zaprzeczy, ale lekarka przyzna gorzko:

- Nie masz się o co martwić. Dzień jak co dzień, piękna pogoda. Facet, którego kocham, dzisiaj żeni się z kobietą, którą on kocha, z którą od dawna planował wspólne życie. Czy to jest od razu powód, żeby pójść w długą?

Wypiją kawę i wspólnie ruszą do Warszawy – Jakub poprosi ją, by wybrała dla niego garnitur odpowiedni na wesele. Ona będzie potrzebowała rady w zakupie samochodu.

Jakub zaopiekuje się załamaną Martyną w 1890. odcinku serialu „M jak miłość”

Kiedy Jakub kupi nowy garnitur, przygotuje się do ślubu najlepszego przyjaciela. Wesele odbędzie się w Naszym Zielonym Sadzie. Ale w 1890. odcinku serialu „M jak miłość” przygnębiona Martyna nie da sobie rady. Przecież to jej ukochany się żeni z inną kobietą! Nie będzie w stanie się powstrzymać – założy bransoletkę z napisem "M + M" i… Kuba zobaczy ją podczas wesela, jak zdruzgotana stoi na zewnątrz bistra. Wyjdzie do niej, by ktoś inny jej nie dostrzegł i nie narobiła sobie wstydu. Wysocka zacznie się oskarżać – że jest masochistką, że zachowuje się jak stalkerka, ale Jakub ją pocieszy i powie, że odwiezie ją do domu, a noc spędzi na jej kanapie. Martyna potraktuje to jak wielkie poświęcenie z jego strony i zaprotestuje, nie chcąc psuć mu ważnego wieczoru. Ale okaże się, że Kubie takie rozwiązanie będzie pasowało – na weselu będzie się czuł bardzo samotny. Patrząc na młodą parę będzie nieustannie wracał myślami do swojego wesela...

- Nie przejmuj się, Marcin zrozumie. Ja też nie chcę być dzisiaj sam — powie jej.

W leśniczówce Wysocka będzie mieć do niego prośbę. Ale najpierw zapyta, czy rzeczywiście są przyjaciółmi. Jakub potwierdzi i… co wydarzy się dalej? Ten ważny odcinek „M jak miłość” już niebawem!

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl