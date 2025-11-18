M jak miłość, odcinek 1890: Wymuszony pocałunek Jakuba z Martyną! Nie będzie jej chciał - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1890 - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Przyjaźń Martyny i Jakuba w 1890 odcinku "M jak miłość" zostanie wystawiona na ciężką próbę. Wszystkiemu winien ślub Marcina i Kamy, który przysporzy Wysockiej tylko cierpienia. Co prawda była kochanka Marcina nie odważy się zniszczyć ceremonii w urzędzie, powiedzieć głośno przy wszystkich gościach, że kocha pana młodego, ale nie powstrzyma się przed przybyciem na wesele.
Desperacki krok Martyny na weselu Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"
To właśnie przed bistro "Nasz Zielony Sad" załamaną Martynę w 1890 odcinku "M jak miłość" wypatrzy Jakub, który nie pozwoli na to, żeby przyjaciółka zakłóciła przyjęcie i narobiła sobie wstydu. Zaproponuje, że pojadą razem do niej i spędzi u niej całą noc. Bo wesele przyjaciela może już sobie odpuścić. Jakub zabierze ją do leśniczówki, gdzie Martyna zdecyduje się na desperacki krok.
Najpierw pocałuje Jakuba, który w 1890 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie tego chciał, a po chwili poprosi Karskiego, żeby tę noc spędził z jej łóżku.
- Prześpij się ze mną...
Czy Jakub prześpi się z Martyną w 1890 odcinku "M jak miłość"?
W finale 1890 odcinka "M jak miłość" Jakub nie odpowie Martynie. Z niedowierzaniem będzie się wpatrywał w zdesperowaną przyjaciółkę, której przecież nie kocha, bo cały czas darzy uczuciem swoją byłą żonę Kasię (Paulina Lasota).
Zażenowany Karski odmówi Martynie seksu, ale widzowie dowiedzą się o tym dopiero w kolejnym 1891 odcinku "M jak miłość".