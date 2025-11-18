M jak miłość, odcinek 1890: Martyna zaczai się na weselu Marcina i Kamy. Pozbędzie się cennej pamiątki po ukochanym - ZDJĘCIA, WIDEO

Agnieszka Pyź
2025-11-18 11:55

Czy Martyna (Magdalena Turczeniewicz) w 1890 odcinku "M jak miłość" przyjdzie na ślub Marcina (Mikołaj Roznerski) i Kamy (Michalina Sosna) i na własne oczy zobaczy, jak jej ukochany żeni się z inną? Była kochanka Marcina zjawi się tylko na weselu w bistro, zaczai się przed lokalem, ale pan młody jej nie zauważy. Tylko Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) wypatrzy Martynę, która w 1890 odcinku "M jak miłość" fatalnie zniesie ślub ukochanego! A kiedy Kuba zabierze zapłakaną Wysocką do domu, ona po drodze wyrzuci ostatnią pamiątkę po Marcinie... Zaraz potem pocałuje Karskiego, ale na tym nie koniec. Zobacz WIDEO z tych scen.

"M jak miłość" odcinek 1890 ślub Kamy i Marcina - wtorek, 18.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ślub Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość" będzie ciężkim przeżyciem dla Martyny Wysockiej, ale była kochanka pana młodego będzie miała u swego boku najlepszego przyjaciela. Tylko Jakub zlituje się nad Martyną, odwiedzi ją w leśniczówce w dniu ślubu Chodakowskiego, by upewnić się, jak się trzyma. Nie ośmieli się jednak zaprosić przyjaciółki na ślub i wesele jako jego osoba towarzysząca. Przecież Wysocka nie zniosłaby widoku Marcin, który składa małżeńską przysięgę innej kobiecie. 

Martyna pojawi się na weselu Kamy i Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

Mimo fatalnego stanu Martyna w 1890 odcinku "M jak miłość" pojawi się na weselu Kamy i Marcina w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek). Będzie stała w bezpiecznej odległości, przyglądając się przyjęciu przez okno. Na rękę założy pamiątkę po Marcinie, bransoletkę z ich inicjałami "M + M". Nie będzie miała zamiaru wejść do lokalu, żeby zniszczyć wesele ukochanego. 

Jakub zajmie się Martyną podczas wesela Marcina w 1890 odcinku "M jak miłość"

W pewnej chwili Martyna w 1890 odcinku "M jak miłość" zacznie płakać i właśnie wtedy wypatrzy ją Jakub. Jak podaje światseriali.interia.pl Karski nie zostawi Martyny samej w tak trudnym momencie.

- Jestem masochistką i stalkerką… - tak płacząca Martyna wyjaśni Jakubowi, co robi na weselu Marcina. 

- Nie jesteś. Chodź zawiozę cię do domu. Zostanę na noc, twoja kanapa nie jest taka zła… - zapewni Karski. 

- Nie, proszę cię, to twój najlepszy przyjaciel, nie chcę ci psuć zabawy - sprzeciwi się Martyna.

- Zabawy...? Nie przejmuj się, Marcin zrozumie. Ja też nie chcę być dzisiaj sam... - wyzna Jakub. 

Martyna wyrzuci pamiątkę po Marcinie w 1890 odcinku "M jak miłość"

Po drodze do leśniczówki w 1890 odcinku "M jak miłość" Martyna wyrzuci pamiątką bransoletkę, która cały czas przypominała jej Marcina. W ten sposób pozbędzie się ostatniej rzeczy po ukochanym. Jakby chciała wyrzucić Marcina ze swojego serca. A kiedy razem z Jakubem przekroczy próg swojego domu, poprosi przyjaciela, żeby poszedł z nią do łóżka. Najpierw Martyna zacznie całować Jakuba, a później złoży mu odważną propozycję. 

- Naprawdę jesteś moim przyjacielem? - zapyta Martyna.

- Jestem... Jasne, że jestem… - potwierdzi Jakub, nie spodziewając się tego, co usłyszy. 

- Prześpi się ze mną... - zakończy wieczór Wysocka w 1890 odcinku "M jak miłość". 

M jak miłość, odcinek 1890: Martyna zaczai się na weselu Marcina i Kamy. Wyrzuci ostatnią pamiątkę po ukochanym - ZDJĘCIA
27 zdjęć
