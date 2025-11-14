M jak miłość, odcinek 1889: Świetne wieści u Franki i Pawła. Po tej informacji rzuci się w ramiona Zduńskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1889 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1889 odcinku "M jak miłość" Paweł będzie miał dla żony rewelacyjne wieści. Dobre informacje padną akurat po trudnych chwilach z Antosiem (Mark Mironienko), który bardzo się rozpłacze, a góralka będzie go uspokajała. Na szczęście to nic poważnego, a wspaniałe wieści zrekompensują niewyspanie.

Paweł przekaże France dobre wieści w 1889 odcinku "M jak miłość"

Zduńscy szykują się do budowy domu w Grabinie. To Franka zakochała się w rodzinnych stronach Mostowiaków, gdzie widziałaby się w roli mamy i tam chciałaby spędzić dzieciństwo Antosia. Tyle walczyła o ciążę, a teraz wolałaby opiekować się dzieckiem na świeżym powietrzu. Paweł to zrozumiał, a rodzina Zduńskich podarowała im pomoc finansową, by mogli spełnić marzenie. Tylko co dalej?

Paweł w 1889 odcinku "M jak miłość" odbierze zaskakujący telefon i od razu podzieli się informacjami z żoną.

- Dzwonili z firmy transportowej, groszki fundamentowe będą w Grabinie za dwie godziny - poinformuje Paweł, ale góralka nie będzie zainteresowana tematem. Nieco zignoruje męża.

- Antoś nakarmiony, możemy zaraz jechać - uzna.

- Rozmawiałem też z tartakiem. Drewno ruszy z Podhala w przyszłym tygodniu. Wiesz co to oznacza? Możemy ruszyć z budową domu! - powie wprost Paweł, co spotka się z natychmiastową reakcją ukochanej.

- Naszego domu? - zapyta Franka i wybuchnie radosnym piskiem.

Nowe życie Franki i Pawła w Grabinie

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, niebawem widzowie będą oglądali wątek Zduńskich w Grabinie. Franka z Pawłem opuszczą mieszkanie w Warszawie i wprowadzą się w okolice Mostowiaków. Spełni się jedno z największych marzeń Franki. Oby los ich negatywnie nie zaskakiwał.