M jak miłość, odcinek 1886: Wielkie świętowanie nowego biznesu Bartka u Kiemliczów. Tadeusz oniemieje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jeszcze niedawno Bartek miał wrażenie, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza Dorocie. Ona jest milionerką, prowadzi swoje interesy i nigdy nie musiała martwić się o pieniądze. On skromny ogrodnik przez długi czas pracował u Tadeusza i próbował odnaleźć swoje miejsce w życiu. W 1886 odcinku „M jak miłość” Lisiecki postanowi to zmienić. Po szczerej rozmowie z Dorotą, w której przyzna, że nie chce być utrzymankiem bogatej żony, dojdzie do wniosku, że jako mężczyzna i przyszły ojciec musi coś zbudować samodzielnie.

Przełomowa wizyta u Kiemliczów w 1886 odcinku „M jak miłość”

Dlatego właśnie podczas wizyty u Kiemliczów Bartek ujawni swój plan, czyli stworzenie własnej firmy ogrodniczej, która ma zajmować się wszystkim: od projektu, przez wykonanie, po pielęgnację ogrodów. W ten sposób jego dotychczasowe doświadczenie z pracy u Tadeusza ma przerodzić się w prawdziwy, kompleksowy biznes.

– Firma od A do Z. Od projektu przez wykonawstwo, po pielęgnację. Architekci, ogrodnicy. Byłbyś szefem ekip wykonawczych – ogłosi Bartek przy stole. – Brzmi pięknie, zwłaszcza to latanie z taczkami – odpowie rozbawiony Kiemlicz, nie kryjąc zdumienia.

To właśnie w tym momencie Tadeusz zrozumie, że jego przyjaciel już nie chce być pomocnikiem ani pracownikiem. Teraz mogą stać się wspólnikami, równymi partnerami, którzy razem stworzą coś dużego. Bartek w końcu przestanie czuć się jak ktoś „na garnuszku” Doroty i pokaże, że potrafi samodzielnie zadbać o rodzinę.

Kiemlicz dostanie kolejną niespodziankę

Wieczór u Kiemliczów przerodzi się w symboliczne świętowanie nowego początku, zarówno dla Lisieckich, jak i dla ich przyjaciół. Dorota z dumą będzie patrzeć na męża, który wreszcie odzyskał wiarę w siebie, a Bartek poczuje, że jego wysiłek i duma nie poszły na marne. Ale to nie koniec wieczornych rewelacji. Gdy atmosfera w domu Kiemliczów zrobi się luźna, Jagoda niespodziewanie zdradzi mężowi nowinkę z Grabiny - mieszkańcy chcą, by to właśnie Tadeusz został nowym sołtysem!

Ta wiadomość całkowicie zaskoczy Kiemlicza, który nie będzie wiedział, co powiedzieć. A wieść o tym z pewnością nie spodoba się Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska), która od lat pilnie strzeże swojej pozycji w lokalnej społeczności. To może sprowadzić na niego kłopoty.