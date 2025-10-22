M jak miłość, odcinek 1886: Córka Artura nie będzie z nim szczera! Agnes przyjechała z Niemiec, bo ma problemy. Poprosi Rogowskiego o pomoc - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Agnes w 1886 odcinku "M jak miłość" nie zniknie z życia Artura Rogowskiego. Zostanie w Polsce jeszcze przez jakiś czas, ale nie powie lekarzowi z Grabiny, że podejrzewa, że to on jest jej prawdziwym ojcem. Tak wywnioskowała z listów, które Elsa pisała do ukochanego przed laty. Tuż po rozstaniu z Rogowskim lekarka odkryła, że jest w ciąży, ale nie próbowała się z nim kontaktować. Wyszła za mąż, a Artur, który zbyt późno zrozumiał, że chce Elsę odzyskać, ostatecznie zamknął ten rozdział ich historii.

Marysia zaniepokojona relacją Artura i Agnes w 1886 odcinku "M jak miłość"

Podczas pobytu w Warszawie w 1886 odcinku "M jak miłość" Agnes zadzwoni do Artura z prośbą o kolejne spotkanie. Ich coraz bliższa relacja zaniepokoi Marysię (Małgorzata Pieńkowska), która zauważy, że jej mąż i młoda lekarka z Niemiec polubili się trochę za bardzo.

- Nic z tych rzeczy, kochanie... Ale tak, naprawdę bardzo ją polubiłem, świetna dziewczyna. Jest pediatrą, tak jak jej matka i wiesz, tak dobrze się z nią rozmawia... - przyzna Artur.

A kiedy w 1886 odcinku "M jak miłość" Marysia wspomni jeszcze, że Rogowski przez tyle lat ich małżeństwa nawet nie wspomniał o Elsie, nie miała pojęcia, że podczas studiów w Hamburgu był w tak poważnym związku, Artur będzie musiał znów się tłumaczyć.

- Ale nie dlatego, że próbowałem to przed tobą ukryć... To dotyczy tak zamierzchłej przeszłości, że uznałem, że nas po prostu nie dotyczy - stwierdzi.

Agnes w 1886 odcinku "M jak miłość" odbierze przerażający telefon z Niemiec

Przed spotkaniem z Arturem w 1886 odcinku "M jak miłość" Agnes odbierze telefon od bliskiej osoby z Berlina. Rozmawiając po niemiecku, dowie się, że nie może wrócić do kraju, bo grozi jej niebezpieczeństwo.

- Agnes, było włamanie do twojego mieszkania... - Ale jak to? Skąd wiesz? - Policja była w klinice. Pytała o ciebie. Nic więcej nie mówili. Powiedziałam, że nie wiem, gdzie jesteś. Tak zresztą mówię każdemu, kto o ciebie pyta... - Dzięki... - I pamiętasz naszą ostatnią rozmowę? To tym bardziej jest aktualne. Nie możesz tu wrócić. To dla ciebie zbyt niebezpieczne. Na razie, jeszcze się odezwę...

W 1886 odcinku "M jak miłość" Rogowski odkryje, że Agnes coś przed nim ukrywa

Rozmowę Agnes w 1886 odcinku "M jak miłość" przerwie Rogowski, który od razu zauważy strach w jej oczach. Domyśli się, że córka Elsy nie mówi mu całej prawdy o sobie, że za jej "urlopem" w Polsce coś się kryje. Miała zwiedzać najpiękniejsze zakątki kraju, była w Krakowie i Gdańsku, ale to nie dlatego przyjechała do ojczyzny ukochanego zmarłej matki.

- Jak było nad morzem? - Dobrze... - odpowie Agnes, unikając wzroku Artura. - Dobrze się czujesz? - Tak... - No to chodź... - Rogowski zabierze Agnes na spacer i zapyta, co się dzieje. - Mam trochę problemów. Chciałam przed nimi ucieknąć, ale one mnie dopadają... - Mogę jakoś pomóc? Poważnie pytam... Oczywiście głównie przez wzgląd na pamięć o Elsie, ale poza tym jak ciebie bardzo lubię i chciałbym, żeby wszystko było w porządku... - Doceniam i kto wie, może kiedyś pana poproszę o pomoc, ale na razie mam pytania zawodowe. Chodzi o specjalizacje w polskich szpitalach? Jak wygląda z pediatrią?

Agnes zwróci się po pomoc do Artura w 1886 odcinku "M jak miłość"

Późnym wieczorem w 1886 odcinku "M jak miłość" zapłakana Agnes zadzwoni do Rogowskiego z pokoju hotelowego. Artur, którego uważa za swojego ojca, będzie jedyną osobą, która może jej pomóc uporać się z kłopotami.