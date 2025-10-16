M jak miłość. Agnes weźmie się za Bartka? Córka Artura Rogowskiego nieźle namiesza w Grabinie! 

Agnes i Bartek na wspólnym zdjęciu z planu "M jak miłość"

Agnes Rotke to córka zmarłej ukochanej Artura Rogowskiego, Elsy Meyer. Artur (Robert Moskwa) dowiedziała się o jego istnieniu dopiero po latach. Gdy dziewczyna pojawiła się w Grabinie, by przekazać lekarzowi listy matki i poznać domniemanego ojca, którego nigdy wcześniej nie spotkała, zaczęła się cała akcja. Agnes przyjechała do Polski z Niemiec, gdzie mieszkała do tej pory, uciekając od problemów i trudnej przeszłości. Jej wizyta w Grabinie rozpoczęła serię napiętych, emocjonalnych spotkań z Rogowskim i jego rodziną. To jeszcze trochę potrwa, a Agnes nie zniknie zbyt szybko z życia Rogowskich.

Agnes namąci u Mostowiaków?

Agnes nie zdradziła od razu, że Artur jest jej biologicznym ojcem. Wszystko wskazuje na to, że o to właśnie chodzi w całej wizycie dziewczyny w Grabinie. Najpierw Agnes chaiała go lepiej poznać i zrozumieć przeszłość swojej matki. Widzowie będą mogli śledzić, jak młoda lekarka powoli wnika w życie Mostowiaków, jednocześnie zachowując własne tajemnice. Skoro aktorka Amanda Mincewicz jest obecna na planie "M jak miłość" do kolejnych odcinków, które ukażą się dopiero za jakiś czas, to oznacza tylko jedno - Agnes jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Bartek i Agnes, czy to możliwe, by między tą dwójką zadziało się coś więcej?

Instagramowe zdjęcie Bartka i Agnes nie dowodzi niczego w kwestii wątku romantycznego, ale pokazuje, że ich postaci będą spędzać razem czas. W kontekście Grabiny, gdzie wszystkie relacje są mocno splecione, takie spotkania mogą zwiastować zarówno przyjaźnie, jak i nowe napięcia. Fani już teraz mogą się zastanawiać, czy Agnes wciągnie Bartka w swój świat i czy jej obecność nie namiesza w życiu młodszych bohaterów.

Przypomnijmy, że Bartek jest mocno związany z Dorotą (Iwona Rejzner). To z nią ułożył sobie życie, chce się przeprowadzić i mieć dziecko. Czy działania Agnes mogę wywrócić ambitne plany do góry nogami? Jedno jest pewne, przyjazd Agnes do Grabiny będzie jednym z najbardziej elektryzujących wątków jesieni w „M jak miłość”. Córka Elsy Meyer nie przyjechała tu na chwilę, a każdy jej krok może mieć wpływ na losy Rogowskich i ich przyjaciół.