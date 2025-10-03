M jak miłość, odcinek 1883: Burzliwa historia romansu Rogowskiego i Elsy. To dlatego Artur zostawił ukochaną, która była z nim w ciąży - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1883 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Agnes Rotke odnajdzie Artura Rogowskiego już w 1881 odcinku "M jak miłość". Ale kiedy przyjedzie do Grabiny, stanie w drzwiach domu Mostowiaków i zapyta o Artura, nie ujawni nic poza tym, że jest córką Elsy Meyer, tragicznie zmarłej w wypadku byłej ukochanej męża Marysi. Nie powie Rogowskiemu, że jest jej biologicznym ojcem. Na jednym spotkaniu się jednak nie skończy. Będą mieli okazję poznać się bliżej, bo młoda lekarka z Niemiec zostanie w Polsce na dłużej.

Zobacz koniecznie: M jak miłość, odcinek 1883: Dorota i Bartek znajdą kupca na dom. Dla dziecka wyprowadzą się z Grabiny - ZDJĘCIA, WIDEO

Taka była Elsa Meyer - wspomnienie córki zmarłej ukochanej Artura Rogowskiego

Po kilku dniach Rogowski w 1883 odcinku "M jak miłość" pojedzie do Warszawy na konferencję medyczną i tam spotka się z Agnes. Pójdą razem na spacer, a córka ukochanej Artura z młodości zapyta o historię ich szalonej miłości podczas studiów w Niemczech. Jak podaje światseriali.interia.pl przy okazji Agnes wspomni, że z ojczymem zawsze rozmawiała po polsku, a Elsa przed śmiercią zawsze dbała, by córka miała kontakt z polską kulturą. Właśnie ze względu na pamięć o Arturze, który był jej wielką miłością.

Córka dawnej ukochanej Rogowskiego w 1883 odcinku "M jak miłość" nie odważy się powiedzieć mu, że jest jej ojcem. Przyzna się jednak do tego, że dopiero po śmierci Elsy uświadomiła sobie, jak mało wiedziała o matce. Zawsze łączyły je chłodne relacje, bo Elsa była bardzo skrytą kobietą. A kiedy znalazła listy Elsy do Artura, odkryła, jak mocno się kochali.

Rogowski w 1883 odcinku "M jak miłość" ujawni historię miłości do Elsy

Od słowa do słowa w 1883 odcinku "M jak miłość" Agnes naciągnie Rogowskiego na zwierzenia, jak wyglądała historia miłości jego i Elsy.

M jak miłość. Dorota i Bartek zostaną rodzicami! Adoptują dziecko i znajdą kupca na dom w Grabinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Przepraszam, że tyle mówię, i że tak wypytuję pana o różne rzeczy, ale widzi pan, czasem tak bywa, że dopiero po odejściu najbliższej osoby uświadamiamy sobie, że w gruncie rzeczy tak niewiele o niej wiedzieliśmy... - tak Agnes wyjaśni Arturowi swoją dociekliwość. - To było wielkie uczucie. I tak, właśnie trochę szalone... - wyzna szczerze Rogowski. - Być może właśnie tego się przestraszyłem... Byłem smarkaczem, wydawało mi się, że to nie czas na zobowiązania... A po wyjeździe do Polski nie mogłem poukładać się sam ze sobą, ciągle miałem twoją mamę w głowie. I chciałem wrócić do Elsy, ale... Dowiedziałem się, że wyszła za mąż, a to wszystko zamknęło. Zresztą potem twoja mama nie chciała się już ze mną kontaktować - doda Artur. - Chyba znał pan moją mamę jak nikt inny - stwierdzi Agnes.

Rogowski zostawił Elsę w ciąży! Prawda wyjdzie na jaw w 1883 odcinku "M jak miłość"

To, co Agnes w 1883 odcinku "M jak miłość" usłyszy od Artura o rozstaniu z Elsą, utwierdzi ją w przekonaniu, że matka była w ciąży, kiedy Rogowski zakończył ich związek. Znalazła sobie innego męża, wzięła ślub z ojczymem Agnes, by nie zostać samotną matką. Napisała jednak do Artura listy, w których chciała wszystko wyjaśnić, przyznać się, że jest w ciąży, lecz nigdy ich nie wysłała.