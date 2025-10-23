M jak miłość, odcinek 1886: Adam wpadnie w zasadzkę Hani. Córka Natalki tak zakręci Karskiego, żeby ich połączyć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1886 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Hania w 1886 odcinku "M jak miłość" nie odpuści poszukiwań chłopaka dla Natalki. Już od dłuższego czasu 10-letnia córka policjantki próbuje urządzać jej życie, zadbać o to, by nie była dłużej tak samotna. Intencje Hani są jak najbardziej szczerze, ale jest jeszcze dzieckiem i nie powinna wybierać matce ukochanego. Tym bardziej jeśli w grę wchodzi rozbijanie małżeństwa. A tak było w przypadku Bartka, który jest mężem Doroty, a mimo to dziewczynka postanowiła połączyć go ze swoją mamą.

Hania w 1886 odcinku "M jak miłość" wybierze Adama Karskiego na chłopaka Natalki

Ponieważ nie będzie żadnych szans na to, by Bartek i Natalka, to w 1886 odcinku "M jak miłość" Hania przerzuci się na Adama Karskiego. Zauważyła już bowiem, że komendant policji z Lipnicy i jej matka są naprawdę blisko. Nie tylko podczas wspólnej pracy na posterunku. Dziewczynka tak sprytnie Adamek zakręci, że Karski spędzi z nią niemal cały dzień. Weźmie nawet udział w szykowaniu rodzinnego obiadu z okazji Dnia Matki. Jak do tego dojdzie?

Adam w 1886 odcinku "M jak miłość" dowie się od Hani, jak samotna jest Natalka

Zacznie się od tego, że w 1886 odcinku "M jak miłość" Hania zjawi się na komisariacie z bukietem dla Natalki i przeprosinami za to, że znów zrobiła coś za jej plecami. Przy okazji wyżali się Adamowi, że miała jechać z Bartkiem po prezent dla mamy do Gródka. Karski zlituje się nad córką Natalki i osobiście ją zawiezie na zakupy. Po drodze usłyszy, jak kiepsko policjantka znosi samotność.

M jak miłość. Córka Natalki wypyta Karskiego o przeszłość. Oto, czego się dowie o Adamie

- Nie chcę mamie dokładać zmartwień. I tak jest taka smutna... - wyzna Hania. - Dlaczego? - Bo jest sama... Chciałam, żeby Bartek i mama byli parą, ale nie wyszło... I czasem, jak idę w nocy napić się wody, to mama siedzi w kuchni i patrzy przez okno... No i w ogóle nie ma apetytu. Znowu schudła. Dlatego dzisiaj to ja jej coś ugotuję...

Hania i Karski przygotują niespodziankę dla Natalki w 1886 odcinku "M jak miłość"

Podczas zakupów w drogerii Adam w 1886 odcinku "M jak miłość" w tajemnicy przed Hanią dorzuci do jej prezentu bardzo drogie perfumy dla Natalii. A kiedy wrócą do leśniczówki przyjmie zaproszenie na obiad od Hani. Razem staną przed trudnym wyzwaniem, ugotowania rosołu. Niespodzianka dla Natalki nie do końca się uda, ale w finale Hania zauważy, że jej mama jest szczęśliwa u boku Karskiego. To oznacza, że dobrze wybrała dla niej chłopaka.

Czy Natalka i Adam będą razem? W 1886 odcinku "M jak miłość" pocałuje go!

Wspólny obiad Natalki i Adama w 1886 odcinku "M jak miłość" skończy się nawet "przyjacielskim" pocałunkiem.